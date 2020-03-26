Парижский бренд Maje выпустил новую линейку в рамках весенне-летней коллекции – в нее вошли юбки травяного цвета с запахом, приталенные полосатые комбинезоны и рубашки грушевого оттенка. На блузках с рукавами летучая мышь и платьях с воланами рассыпалось цветущее поле – если присмотреться, можно найти лютики, васильки и маки. Настоящий фешн-символ наступающей весны!
Рубашки грушевого цвета и платья с полевыми цветами – вот 7 вещей из новой линейки Maje, которые стоит купить весной
Асимметрия подола делает лаконичный на первый взгляд крой платья авангардным, а длинные рукава позволяют носить его вместе с пальто уже в марте. Полупрозрачные рубашки сочетаются с объемными юбками, кроме того, их можно надевать вместе с комбинезом – просто накинув поверх него. Весной Maje предлагает дополнять образы сумками на поясе, чтобы ничего не мешало праздновать наступление долгожданного тепла.
Вещи из новой линейки уже можно купить в Петербурге в монобутике Maje на Большом проспекте Петроградской стороны, 57/16, который открылся в январе. Ранее бренд также выпустил коллекцию весна-лето, которая вдохновлена штатом Флорида и роуд-трипами, показал новую рекламную кампанию и запустил конкурс на лучший мем.
Фото: архивы пресс-службы
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