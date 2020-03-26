Рубашки грушевого цвета и платья с полевыми цветами – вот 7 вещей из новой линейки Maje, которые стоит купить весной

Вещи из новой линейки уже можно купить в Петербурге в монобутике Maje на Большом проспекте Петроградской стороны, 57/16, который открылся в январе. Ранее бренд также выпустил коллекцию весна-лето, которая вдохновлена штатом Флорида и роуд-трипами, показал новую рекламную кампанию и запустил конкурс на лучший мем.

Фото: архивы пресс-службы

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