Петербургский бренд My812 снял кампейн весенне-летней коллекции в Провансе

История кампейна практически основана на реальных событиях: в кадре компанию Маше Никитиной – любимой модели бренда – составил ее молодой человек Андрей. На снимках пара танцует, целуется и держится за руки, наблюдая за склоняющимся над морем закатом. В коллекцию весна-лето My812 вошли короткие платья в инфантильный цветочек и, наоборот, длинные – из невесомого, воздушного трикотажа. Многие с открытой спиной – с небольшим V-образным вырезом или с глубоким соблазнительным декольте.