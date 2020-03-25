Петербургский бренд My812 выпустил кампейн весенне-летней коллекции – он снят среди пейзажей Прованса и посвящен влюбленности, которая не терпит правил и преград.
Петербургский бренд My812 снял кампейн весенне-летней коллекции в Провансе
История кампейна практически основана на реальных событиях: в кадре компанию Маше Никитиной – любимой модели бренда – составил ее молодой человек Андрей. На снимках пара танцует, целуется и держится за руки, наблюдая за склоняющимся над морем закатом. В коллекцию весна-лето My812 вошли короткие платья в инфантильный цветочек и, наоборот, длинные – из невесомого, воздушного трикотажа. Многие с открытой спиной – с небольшим V-образным вырезом или с глубоким соблазнительным декольте.
Бренд My812 основан лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Альбиной Зуевой. Ранее марка представляла первую коллекцию нижнего белья и снимала лукбук в Нормандии.
Фото: архивы пресс-службы
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