В концепт-сторе Babochka Nevsky152 открылся pop-up корнер Valentino Leblanc — сейчас там представлена часть подиумной коллекции весна-лето 2020, которой зрители на показе в Париже аплодировали стоя, а Пьерпаоло Пиччоли назвал ее способом найти необычное в обычном.
В концепт-сторе Babochka Nevsky 152 открылся pop-up корнер Valentino Leblanc
Сложносочиненные юбки, дополненные веревкой вместо ремня, короткие комбинезоны со строгим воротником и белоснежные сумки с массивным логотипом бренда можно найти в корнере до 1-ого апреля – он временный и будет работать до середины следующей недели. Напомним, ранее мы рассказывали, почему покупать вещи в Babochka выгоднее, чем за границей, а также брали интервью у фешн-директора сети бутиков Babochka Хатули Авсаджанашвили.
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