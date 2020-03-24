В концепт-сторе Babochka Nevsky 152 открылся pop-up корнер Valentino Leblanc

Сложносочиненные юбки, дополненные веревкой вместо ремня, короткие комбинезоны со строгим воротником и белоснежные сумки с массивным логотипом бренда можно найти в корнере до 1-ого апреля – он временный и будет работать до середины следующей недели. Напомним, ранее мы рассказывали, почему покупать вещи в Babochka выгоднее, чем за границей, а также брали интервью у фешн-директора сети бутиков Babochka Хатули Авсаджанашвили.

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