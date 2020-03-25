Куртки в ковбойском стиле и юбки со стразами – посмотрите на новую деним-капсулу Sandro

Отдельной строкой в коллекции идут куртки. В ковбойском стиле и с оверсайз-плечами (советуем носить с остроносыми казаками!) или с вывернутыми швами и силуэтом, напоминающим лекала военного френча (формы, которую носили французские солдаты в начале прошлого века) – выбирать вам, мы голосуем за оба варианта.

Фото: архивы пресс-службы

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