Sandro выпустил деним-капсулу Take it easy, в которую вошли юбки-миди с разрезом спереди (тренд!) и рядами заклепок на поясе, экстремальное мини, обильно усыпанное стразами, и джинсы с нарочно вымытым рисунком.
Куртки в ковбойском стиле и юбки со стразами – посмотрите на новую деним-капсулу Sandro
Новая линейка коллекции весна-лето – способ пересмотреть догмы вечной классики. Бренд французских кровей предлагает заменить привычный total look из синего денима комплектом из вываренной джинсы с отложным воротником и медными пуговицами, а привычные летние шорты – моделью на высокой талии с клеткой на поясе.
Отдельной строкой в коллекции идут куртки. В ковбойском стиле и с оверсайз-плечами (советуем носить с остроносыми казаками!) или с вывернутыми швами и силуэтом, напоминающим лекала военного френча (формы, которую носили французские солдаты в начале прошлого века) – выбирать вам, мы голосуем за оба варианта.
Фото: архивы пресс-службы
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.