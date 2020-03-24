Покупка недели: шелковый халат Dolce & Gabbana с перьями марабу за 499 500 рублей

Аристократичный халат Dolce & Gabbana можно найти в ДЛТ, который создал все условия для безопасности и защиты здоровья покупателей. Универмаг каждый час делает влажную уборку с дезинфицирующими средствами, установил бактерицидные УФ-лампы, а сотрудников обеспечил индивидуальными защитными экранами и перчатками. Если же вы держите самоизоляцию после путешествий по Европе, можно воспользоваться доставкой и сделать заказ на сайте tsum.ru.

Фото: архивы пресс-службы

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