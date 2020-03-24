Атласный шелковый халат от Dolce & Gabbana, словно созданный по мотивам костюмов «Великого Гэтсби», как лучший лук для настроения stay home. Украшенный перьями марабу, он идеально подойдет для ленивых дней с бокалом просекко и книгами Жан-Поля Сартра и Фрэнсиса Фицджеральда.
Покупка недели: шелковый халат Dolce & Gabbana с перьями марабу за 499 500 рублей
Тонкая отделка перьями по краю и двойная линия на рукавах делают халат элегантным и невесомым одновременно – кажется, можно даже на фото почувствовать, как ткань нежно окутывает кожу. Матовые переливы и светло-пепельно оттенок завершают гармоничную композицию вещи, внося ее в список see now – buy now незамедлительно. Цена – 499 500 рублей.
Аристократичный халат Dolce & Gabbana можно найти в ДЛТ, который создал все условия для безопасности и защиты здоровья покупателей. Универмаг каждый час делает влажную уборку с дезинфицирующими средствами, установил бактерицидные УФ-лампы, а сотрудников обеспечил индивидуальными защитными экранами и перчатками. Если же вы держите самоизоляцию после путешествий по Европе, можно воспользоваться доставкой и сделать заказ на сайте tsum.ru.
Фото: архивы пресс-службы
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