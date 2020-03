Покупка недели: шелковый халат Dolce & Gabbana с перьями марабу за 499 500 рублей

Тонкая отделка перьями по краю и двойная линия на рукавах делают халат элегантным и невесомым одновременно – кажется, можно даже на фото почувствовать, как ткань нежно окутывает кожу. Матовые переливы и светло-пепельно оттенок завершают гармоничную композицию вещи, внося ее в список see now – buy now незамедлительно. Цена – 499 500 рублей.