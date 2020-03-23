Петербургский бренд Total Kryuk выпустил маски – их можно купить за пожертвование

Дизайнер объяснила, что решение начать делать маски вызвано попыткой удержать «маленький бизнес на плаву в нелегкое время». Напомним, что петербургский бренд Total Kryuk выпускает коллекции базовой одежды – среди ассортимента можно найти бомберы, пальто прямого кроя, юбки, водолазки, куртки, тренчи и брюки. На многие вещи сейчас действует скидка от 15% до 50%, а также работает бесплатная доставка по Петербургу. Ранее о начале производства масок рассказали мастерские Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Фото: социальные сети

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