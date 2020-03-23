Total Kryuk выпустил маски – их можно купить в социальных сетях марки за пожертвование в любом размере. Об этом написала на своей странице в Instagram основательница бренда Катя Крюк, добавив, что все маски сшиты из обрезков тканей, которые в противном случае отправились бы на свалку.
Петербургский бренд Total Kryuk выпустил маски – их можно купить за пожертвование
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Вы не поверите (ха-ха), но мы сшили маски. (листайте карусель) Из-за сложившейся обстановки в мире мне тоже волнительно за наше с вами здоровье и за благополучие моего маленького бизнеса, но мне совсем не хочется пользоваться всеобщей паникой. Поэтому покупая нашу маску за donation (пожертвование любой суммы, как благодарность за вещь или услугу) вы не только оберегаете своё здоровье, но и помогаете планете, потому что маска шьётся из обрезков тканей, и помогаете моему маленькому бизнесу остаться на плаву в это не легкое время. @totalkryuk @kryuk_factory
Дизайнер объяснила, что решение начать делать маски вызвано попыткой удержать «маленький бизнес на плаву в нелегкое время». Напомним, что петербургский бренд Total Kryuk выпускает коллекции базовой одежды – среди ассортимента можно найти бомберы, пальто прямого кроя, юбки, водолазки, куртки, тренчи и брюки. На многие вещи сейчас действует скидка от 15% до 50%, а также работает бесплатная доставка по Петербургу. Ранее о начале производства масок рассказали мастерские Balenciaga и Yves Saint Laurent.
Фото: социальные сети
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