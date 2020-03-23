Мастерские Balenciaga и Yves Saint Laurent начнут производить медицинские маски

Kering также сделала пожертвование Институту Пастера в рамках поддержки исследований коронавируса и рассказала о планах передать органам здравоохранения Франции три миллиона медицинских масок, которые были приобретены в Китае. Ранее певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с коронавирусом, а LVMH начали производить дезинфицирующие гели для рук.