Мастерские брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent, которые принадлежат корпорации Kering, начнут делать медицинские маски. Производство запустят после одобрения французского правительства, а во время работы будут предприниматься все возможные меры для защиты здоровья сотрудников.
Мастерские Balenciaga и Yves Saint Laurent начнут производить медицинские маски
Kering также сделала пожертвование Институту Пастера в рамках поддержки исследований коронавируса и рассказала о планах передать органам здравоохранения Франции три миллиона медицинских масок, которые были приобретены в Китае. Ранее певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с коронавирусом, а LVMH начали производить дезинфицирующие гели для рук.
Фото: shutterstock.com
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