Adidas запускают бесплатные домашние тренировки #hometeam – присоединиться к ним может любой желающий

Кроме того, 25 марта adidas сделает скидку 25% на ряд одежды и обуви, которая подходит для домашних тренировок.

Фото: архивы пресс-службы

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.