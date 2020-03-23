Спортивный бренд adidas запускает цикл бесплатных домашних тренировок в приложении adidas Training, на базе которого тренеры фитнес-клуба The Base и бегового сообщества adidas Runners, а также известные спортсмены проведут онлайн-занятия. Кроме того, в приложении появилось более 100 фитнес-программ, которые легко выполнять, находясь на карантине «в четырех стенах» – они доступны всем желающим.
Adidas запускают бесплатные домашние тренировки #hometeam – присоединиться к ним может любой желающий
В ближайшее время к проекту присоединятся с собственными комплексами упражнений спортсмены Самира Мустафаева, Алексей Миранчук, Алия Мустафина, Александра Трусова и Екатерина Селезнева. В тизере #hometeam снялся Дмитрий «Пухляш» Красилов, который должен был ехать на «Евровидение»-2020 вместе с Little Big, пока оргкомитет не отменил проведение международного конкурса в этом году.
Расписание онлайн-занятий можно найти в официальной группе adidas «ВКонтакте», где уже появились первые тренировки на этой неделе. Среди них – растяжка с Самирой Мустафаевой, основательницей студий SM Stretching, йога и медитация с Виктором Кондратенко, основателем студии ZARYAD и функциональная тренировка с капитаном adidas Runners.
Кроме того, 25 марта adidas сделает скидку 25% на ряд одежды и обуви, которая подходит для домашних тренировок.
Фото: архивы пресс-службы
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