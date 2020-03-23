Журналист Елена Володина выпустила на своем одноименном YouTube-канале расследование, рассказав, как вещи, которые сдают в H&M на переработку, попали на склад в Лыткарино – там их можно купить за 25 рублей/кг.
Вещи, которые сдают в H&M на переработку, нашли на складе в Лыткарино – их можно купить за 25 рублей/кг
По официальным заявлениям H&M одежда, собранная по программе переработки в России, отправляется на завод SOEX в Германию. За логистику и сбор вещей отвечает компания I:CO. Однако Володина выяснила, что вещи в пакетах с логотипом сети можно купить на «Авито» и ряде других сайтов. Стоимость неотсортированной одежды (вещи будут как в отличном состоянии, так и с пятнами, дырками, потертостями) составляет 25-30 рублей за килограмм.
Володина, представившись покупателем, который хочет открыть секонд-хенд, приехала на склад в Лыткарино и сделала «контрольную закупку» – на пакетах были бирки компании I:CO и логотипы шведской сети. Кроме того, журналист положила в пакет со своей одеждой GPS-маяк и сдала его в H&M – через некоторое время сигнал показал, что вещи приехали на склад в Лыткарино. Там же оказалась и обувь, которую автор расследования сдала в Vagabond.
На официальный запрос издания The Village представители H&M ответили, что проведут проверку и отнесутся к данному случаю серьезно, I:CO на вопросы Володиной на данный момент не ответили.
Фото: shutterstock.com
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