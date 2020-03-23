Вещи, которые сдают в H&M на переработку, нашли на складе в Лыткарино – их можно купить за 25 рублей/кг

На официальный запрос издания The Village представители H&M ответили, что проведут проверку и отнесутся к данному случаю серьезно, I:CO на вопросы Володиной на данный момент не ответили.

Фото: shutterstock.com

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