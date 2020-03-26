30 онлайн-магазинов, где можно найти вещи со скидкой до 50% и бесплатной доставкой

На следующей неделе в Петербурге закроется большинство магазинов, а также все парки и заведения общественного питания. И если вы планируете покупки, лучше сделать их онлайн – это безопасно, потому что не нужно выходить из дома, и выгодно, потому что бренды ввели дополнительные скидки на коллекции (даже новые!) и сделали бесплатную (часто бесконтактную) доставку.