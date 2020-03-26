На следующей неделе в Петербурге закроется большинство магазинов, а также все парки и заведения общественного питания. И если вы планируете покупки, лучше сделать их онлайн – это безопасно, потому что не нужно выходить из дома, и выгодно, потому что бренды ввели дополнительные скидки на коллекции (даже новые!) и сделали бесплатную (часто бесконтактную) доставку.
30 онлайн-магазинов, где можно найти вещи со скидкой до 50% и бесплатной доставкой
ДЛТ
Универмаг на Большой Конюшенной 21-23 следит за безопасностью сотрудников и покупателей: торговые зоны дезинфицируют каждый час, в бутиках установили бактерицидные УФ-лампы, а персонал обеспечили защитными экранами и перчатками. Доставку из ДЛТ можно заказать на сайте tsum.ru, при заказе от 15 000 рублей она будет бесплатной. А до 27 марка действует акция: скидка 20% на вторую вещь в чеке, и 30% на третью.
Au Pont Rouge
С 25 по 31 марта в Au Pont Rouge действует дополнительная скидка 40% на коллекции Kenzo, Iro, Marc Jacobs, Alexander Wang, Rick Owens, Maison Margiela и других брендов. Всем, кто оплатил заказ на сайте, универмаг дарит бесплатную бесконтактную доставку по всей России.
Babochka
Babochka (команда сети недавно открыла временный pop-up store Valentino Leblanc на Невском, 152) дарит скидку 20% на вторую вещь в чеке и 30% на третью. До 29 марта работает дополнительная скидка 20% по промокоду «Add20», а до 5 апреля действует бесплатная доставка по всей России.
Кенгуру
Сеть салонов для будущих мам и детей ввела бесплатную бесконтактную доставку по всей России (как при заказе в интернет-магазине, так и в бутике) и увеличила сроки возврата. Кроме того, «Кенгуру» не стали поднимать цены на коллекции весна-лето, сделав шоппинг не только безопасным, но и выгодным.
Comme des Garcons
Comme de Garcons предоставляет скидку 70% на вещи из прошлых коллекций и дарит промокод «Sobaka20» для всех покупателей – он дает скидку 20% с 23 по 29 марта на сезонную коллекцию. Кроме того, четыре модели футболок Play сейчас можно купить на сейле – одна обойдется в 4 950 рублей.
8store
Магазин одежды и аксессуаров 8store опубликовал манифест, в котором призвал подписчиков поддерживать локальный бизнес, который после пандемического и экономического кризиса может заново не открыться. Кроме того, шоурум ввел бесплатную доставку по Петербургу при заказе от трех тысяч рублей и сделал скидку 15% на коллекцию Ksenia Gets, лукбук, которой, кстати, снимали по видеосвязи.
Ola Ola
Бренд Оли Гинзбург, недавно показавший весеннюю коллекцию из тканей с советскими принтами, ввел бесплатную доставку с примеркой по России. Советуем незамедлительно брать расшитый цветочными пайетками небесно-голубой тренч и многослойное платье с фартуком.
«Роса»
Этичный бренд одежды Нины Звездиной вводит скидки на ряд позиций и начинает отшивать вещи из прошлых коллекций – для небольшого бренда это способ удержаться на плаву. Кроме того, теплые шубы молочного цвета и стеганые куртки на весну сейчас можно купить со скидкой до 50%. Условия доставки по Петербургу рассчитываются для каждого адреса отдельно – минимальный порог 150 рублей.
All we need
Мультимагазин All we need предоставляет бесплатную доставку по Москве и Санкт-Петербургу, а в дополнение к ней идет масштабный сейл на все позиции – скидки на ряд вещей достигают 50%.
Uterque
Uterque пока думают о бесплатной доставке (сейчас она стоит 280 рублей в любую точку города), зато дают скидку 30% на ряд вещей, а также скидку 5% при оплате заказа картой на сайте. Что брать? Брюки оттенка фуксия (лучший источник эндорфина в четырех стенах) и праздничную рубашку, расшитую разноцветными хризантемами (для будущих светских мероприятий).
Latrika
Бесплатная доставка по всей России с примеркой и новая коллекция из переработанных материалов: на юбку, например, ушло 39 пластиковых бутылок.
«Сахарок»
Магазин украшений, открытый Светланой Ефремовой, предлагает бесплатную доставку по всей России и проводит конкурс – до 31 марта можно выиграть сертификат на три тысячи рублей. Среди ассортимента шоурума легко найти серебряные браслеты с надписью-печаткой, зигзагообразные кольца и колье из жемчуга.
St.Friday Socks
Бренд носков Сергея Тонкова (предприниматель недавно рассказывал, как не паниковать во время кризиса и сохранить команду) «донатит на доставку» – дают скидку в размере 10% от стоимости заказа. Кроме того, можно написать в директ аккаунта марки фразу «хочу скидку» и узнать об актуальных акциях и конкурсах, а если опубликовать классное фото с носками, сделанное в условиях карантина, оно может попасть на страничку St.Friday Socks.
Mirstores
До конца марта бренд трикотажных изделий и hand-made свитеров, в прошлом году выпускавший пуловеры для собак вместе с благотворительной организацией «Юна», которая помогает животным, сделал бесплатную доставку по всему миру. Работает по промокоду «Karantin».
I make bags
I make bags предлагает подписчикам отправить купленные ранее у бренда сумки, чтобы бесплатно отполировать их воском или отреставрировать – по словам основательницы Ксении Черной, это способ удержать команду во время кризиса. Кроме того, марка анонсировала бесплатную доставку по всей России и скидку 10% на все изделия – достаточно ввести на сайте промокод «Promo».
Saint-Tokyo
Бесплатная доставка по всему миру до конца марта по промокоду «Stayhome» есть у бренда Юры Питенина Saint-Tokyo. Самое время присмотреться к новой коллекции, релиз которой случился в начале марта.
JM Studio
Юлия Матвиенко и Валентина Крупник временно изменили режим работы шоурума своего бренда – теперь он закрыт по выходным, а также ввели бесплатную доставку с примеркой по Санкт-Петербургу. Берем на заметку монохромные платья-комбинации, легкие тренчи и удлиненные жакеты – последние можно купить со скидкой 30%.
A secret knowledge
Петербургский бренд минималистичной одежды A secret knowledge верит, что pink is new black, поэтому сделал своей визитной карточкой коуч-джекет пионового цвета – он появляется из сезона в сезон. И его можно купить, не выходя из дома – марка анонсировала бесплатную доставку по Москве и Петербургу.
Subbota Showroom
Шоурум Юлии Осиповой и Юлии Большаковой голосует за безопасный шоппинг и вводит бесплатную доставку с примеркой по Петербургу. На сайте, который недавно запустился, обновился ассортимент и пришли новые коллекции любимых брендов, начиная от «Формы» с идеальными лекалами и заканчивая отлично сидящими костюмами Alina Komarovskaya.
SHU
Одними из первых бесплатную бесконтактную доставку запустили SHU – она действует по Москве и Санкт-Петербургу и автоматически активируется при заказе на сайте. Кроме того, бренд дает скидку 20% на новую коллекцию по промокоду «Мывместе» и скидку 36% на комбо из хлопковой линейки (толстовку, футболку и три пары носков) на все время карантина и экономической нестабильности.
«Самосвет»
Петербургский бренд этичной косметики запустил бесплатную доставку по Петербургу и анонсировал акцию вместе с фондом «Долго и счастливо», который адресно помогает бабушкам и дедушкам, нуждающимся лекарствах и уходе. Марка передаст процент от продажи легкого масла и минеральной соли с бергамотом, черным перцем и апельсином в благотворительную организацию.
My812
Бренд Альбины Зуевой дает скидку 30% на все, включая новую коллекцию, о которой мы писали совсем недавно – воздушные трикотажные платья и яркие мини с цветочным принтом заслуживают вашего внимания.
UShatava
Российский бренд UShatava выпустил новую капсулу Middle Season 2020 и приурочил к этому бесплатную доставку по всей стране. На сайте действует также special price на ряд позиций, например, на согревающий джемпер горчичного цвета и кремовую баску с подтяжками.
Osome2some
На сайте Osome2some действует скидка 30% на все, включая новую коллекцию. Бесплатная доставка идет в паре с сейлом, как и возможность вернуть вещи в течение 7 дней после покупки.
Gate31
Петербургский бренд минималистичной одежды запустил межсезонный сейл 30% на сайте и ввел бесплатную доставку по всей России. Берем вечную базу, которая никогда не будет лишней – классические тренчи, платья-жакеты и пальто-кардиганы.
«Отдел»
С 18 марта «Отдел» ввел бесплатную доставку по Петербургу курьером и почтой по России. По словам команды, «до улучшения эпидемиологической ситуации» действует скидка 10% по промокоду «Russia», которая суммируется с основным сейлом на сайте. Например, можно купить жизнеутверждающую рубашку «Волчок» с надписью «Пир во время чумы» за 3 402 рубля.
Shi-Shi
Петербургский бренд Shi-Shi дарит скидку 20% на весь ассортимент, кроме тренчей и изделий из эко-кожи. Блузы с воланами, куртки-пальто из плотной ткани теперь можно купить по привлекательной цене. Бесплатную доставку пока не анонсировали (но, хочется верить, скоро введут), а пока она рассчитывается для каждого заказа индивидуально.
Фото: социальные сети
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