В рамках коллекции осень-зима 1991 года Maison Margiela представили свитер, сделанный из военных носков – sock sweater. Согласно инструкции, которую Мартин Маржела опубликовал несколько позднее, необычный предмет гардероба может сделать дома любой желающий – для этого нужно 8 пар мужских носков 44-46 размера, ножницы, швейная машинка и немного времени. Последнего из-за карантина теперь довольно много, поэтому мы нашли подробный видеообзор по созданию культовой hand-made вещи.
Не знаете, чем заняться на карантине? Сделайте свитер Maison Margiela из носков!
Пользователь YouTube GearedTowardGear подробно рассказывает и показывает, как сшить свитер – у него он сделан из белых носков, но можно брать разноцветные (болотно-зеленые, песочные и синие), как в оригинале у Maison Margiela.
Интересно, что показ Модного дома в 1991 стал легендарным не только поэтому: команда бренда, пытаясь компенсировать дефицит средств, отказалась тогда от традиционных приглашений на шоу и отправила гостям обрывок бумаги с номером телефона. Позвонив по нему люди могли узнать время, дату и место мероприятия – подробно об этом, затрагивая также тему sock sweater, рассказал блогер Bliss Foster.
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