Не знаете, чем заняться на карантине? Сделайте свитер Maison Margiela из носков!

Интересно, что показ Модного дома в 1991 стал легендарным не только поэтому: команда бренда, пытаясь компенсировать дефицит средств, отказалась тогда от традиционных приглашений на шоу и отправила гостям обрывок бумаги с номером телефона. Позвонив по нему люди могли узнать время, дату и место мероприятия – подробно об этом, затрагивая также тему sock sweater, рассказал блогер Bliss Foster.