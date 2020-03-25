35 актуальных вещей и 3 причины совершить шопинг в ДЛТ: безопасно, выгодно и модно

Этой весной модный шопинг в ДЛТ как никогда выгодный и комфортный. Во-первых, цены в универмаге ниже, чем в Европе. К тому же до 27 марта в ДЛТ действует акция: скидка 20% на вторую вещь и 30% на третью. Во-вторых, команда универмага предприняла целый ряд мер, чтобы офлайн-шопинг оставался безопасным: от использования индивидуальных защитных средств до установки бактерицидных УФ-ламп. Все это позволяет сосредоточиться на покупках и наконец поднять себе настроение — что нам действительно сейчас необходимо. Если же вы сторонник stay home, то совершать модные покупки можно дистанционно — на tsum.ru. А чтобы вам было максимально удобно, "Собака.ru" подготовила краткий гид по главным трендам сезона.
Женский жакет будто с мужского плеча – двубортный и полосатый, как в коллекции Acne Studios, или расписанный современным художником, как у Off-White, – не просто модная вещь, а настоящая необходимость. Какой еще предмет гардероба сможет так легко сочетаться и гармонично смотреться с расслабленными джинсами, классическими брюками, плиссированными юбками и даже вечерними платьями в пол? В последнем случае рекомендуем романтично набросить жакет на плечи.
Анималистичный принт в нанешних условиях мог бы стать модным призывом держаться на расстоянии. Однако к джинсовой куртке Balenciaga, классическим лодочкам Gianvito Rossi, брендированному комплекту Burberry, блузе Ganni с воротником-стойкой и рубашке Dries Van Noten, которая мастерски притворяется платьем, хочется не только подойти, но и разглядеть, приручить и забрать к себе в гардероб навечно.
Если раньше дизайнеры недооценивали преимущества комбинезона и добавляли его в свои коллекции далеко не каждый сезон, то сегодня это одна из самых популярных вещей на подиуме. Вне зависимости от фактуры (деним, кашемир, хлопок или шелк), силуэта (оверсайзовый, расклешенный или приталенный) и декора (банты, вырезы, драпировки или вертикальные ремни), комбинезоны просты в уходе и неприхотливы в стайлинге. В них можно ходить с утра до вечера и с вечера до утра, лишь меняя лодочки на кроссовки, а вместительный шопер на миниатюрный клатч.
Аксессуары необычной формы способны сделать нарядным и выразительным даже однотонный базовый образ. Rejina Pyo предлагает носить подмышкой «банан», Danse Lente – выходить в свет с геометричной корзинкой, а Bottega Veneta – положить все необходимые вещи в «пельмень». Он в этом сезоне представлен в стандартном и в уменьшенном размерах, а также в варианте на крупной золотистой цепочке.
Лучшие украшения не подвержены влиянию времени. К примеру, заколка Versace, впервые выпущенная в 1990-х годах, серьги Dolce & Gabbana, которые вполне можно представить в образе Марии-Антуанетты, или кольцо Chloe, выполненное в форме позолоченного тернового венца. За вечными ценностями и роскошными арт-объектами спешите в ДЛТ.
Наружные средства для поднятия духа сегодня выписывают не врачи, а мировые дизайнеры. Бренд Vetements рекомендует носить розовое платье-бадлон, Dsquared2 – салатовые брюки-дудочки, MM6 – бомбер с полосатой отделкой и эффектными патчами, а Heron Preston – поясную сумку с фирменной надписью «Стиль». Для лучшего действия каждую из вещей нужно сочетать с одеждой таких же радикально ярких оттенков.
Кроссовки давно уже перестали быть приметой только спортивного стиля. Носить их можно с чем угодно. Дополнить белой парой куртку с леопардовым принтом, сочетать с неоновым платьем или разбавить строгий образ с деловым жакетом. При умелой стилизации кроссовки уместны даже в вечернем наряде. Да и сами по себе просто прекрасны, глаза разбегаются: барочный паттерн, контрастная платформа, забавные принты. Хотим все!
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