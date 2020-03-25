35 актуальных вещей и 3 причины совершить шопинг в ДЛТ: безопасно, выгодно и модно

Этой весной модный шопинг в ДЛТ как никогда выгодный и комфортный. Во-первых, цены в универмаге ниже, чем в Европе. К тому же до 27 марта в ДЛТ действует акция: скидка 20% на вторую вещь и 30% на третью. Во-вторых, команда универмага предприняла целый ряд мер, чтобы офлайн-шопинг оставался безопасным: от использования индивидуальных защитных средств до установки бактерицидных УФ-ламп. Все это позволяет сосредоточиться на покупках и наконец поднять себе настроение — что нам действительно сейчас необходимо. Если же вы сторонник stay home, то совершать модные покупки можно дистанционно — на tsum.ru. А чтобы вам было максимально удобно, "Собака.ru" подготовила краткий гид по главным трендам сезона.