Как кукольные микросумки стали новой формой эскапизма и захватили Instagram?

Вторая вероятная причина – определенный кризис идей в моде. Придумать принципиально новую форму или силуэт уже практически невозможно, но всегда есть шанс поиграть с размерами и пропорциями уже привычных вещей – так получают огромные кроссовки или микроскопические сумки. Плюс можно придать вещам новые смыслы, переместив ту самую сумку из категории функциональных предметов в разряд декора.

Крошечные сумки напоминают о детстве и игре в куклы – на фоне нарастающей тревоги в мире хочется забыть о проблемах

В-третьих, микросумки – это «потомки» винтажных ридикюлей и маленьких сумочек из нулевых. На самом деле, миниатюрные аксессуары насчитывают десятки лет. И все это время они были своеобразными показателями статуса: очевидно, что девушке с Fendi Baguette или Dior Saddle нет нужды носить с собой сменную пару обуви или пакет с покупками из супермаркета. Сегодня крошечная сумка может дать обладательнице ощущение свободы и беззаботности или стать хорошим поводом оставить дома телефон, устроив короткий диджитал-детокс.