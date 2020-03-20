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Автор телеграм-канала о моде That's Haute Антон Гулевский рассказал «Собака.ru», кто первый появился на красной дорожке с микросумкой, какие бренды представили свои модели непрактичного аксессуара и – самое главное – почему он всем нам так нравится.
Как кукольные микросумки стали новой формой эскапизма и захватили Instagram?
Когда в конце ноября прошлого года певица Lizzo появилась на красной дорожке American Music Awards с микросумкой Valentino, соцсети заполнили мемы с предположениями, что могло бы туда поместиться. Однако если вы следите за модой, то наверняка знаете, что свои вариации крошечных сумок сделали уже практически все дизайнеры. Невольно встает вопрос: для чего нужны?
Этим трендом мы обязаны Симону Порту Жакмюсу. Когда он впервые показал сумку Le Chiquito в весенне-летней коллекции 2018 года, публика разделилась на поклонников и хейтеров. Но первых оказалось гораздо больше, и среди них были Рианна, Ким Кардашьян и сестры Хадид. После первого успеха Жакмюс пошел дальше и на осеннем шоу 2019 года показал Le Petit Chiquito – крошечную версию своего хита годичной давности. Модели на показе держали аксессуар буквально двумя пальцами, а пользователи Instagram шутили, что туда поместится разве что один миндальный орех или их терпение на работе.
К текущему сезону тренд стал повсеместным, и миниатюрные сумочки представили даже такие гиганты, как Chanel и Louis Vuitton. Конечно, не все последовали примеру Жакмю буквально, сделав сумку размером с брелок для ключей. Но в большинство представленных вариантов войдет совсем немногое. Например, в сумки из весенних коллекций Chloé, Chanel и Louis Vuitton поместится минимальный набор самого необходимого: ключи, кредитка, телефон, помада и антисептик для рук. А вот «малышки» Jil Sander, Dolce & Gabbana и Marc Jacobs вместят в себя в лучшем случае чехол для AirPods.
Зима будущего года без микросумок тоже не осталась, правда, с некоторыми модификациями. Теперь их можно носить на поясах, браслетах и колье (как у Prada и Fendi), а их форма и назначение стали куда разнообразнее: дизайнеры показали чехлы для наушников и зажигалок. Отбросив в сторону все шутки, попробуем понять причины популярности сумочек кукольного размера. Первая лежит на поверхности – во всем виноват Instagram. Маленькие аксессуары проще фотографировать, и они отлично смотрятся на снимках, а значит, собирают много лайков. К тому же они быстро становятся вирусными мемами (как сумка Lizzo) – вы точно увидите их десяток-другой в своей ленте, что эффективнее любой платной рекламы.
Вторая вероятная причина – определенный кризис идей в моде. Придумать принципиально новую форму или силуэт уже практически невозможно, но всегда есть шанс поиграть с размерами и пропорциями уже привычных вещей – так получают огромные кроссовки или микроскопические сумки. Плюс можно придать вещам новые смыслы, переместив ту самую сумку из категории функциональных предметов в разряд декора.
В-третьих, микросумки – это «потомки» винтажных ридикюлей и маленьких сумочек из нулевых. На самом деле, миниатюрные аксессуары насчитывают десятки лет. И все это время они были своеобразными показателями статуса: очевидно, что девушке с Fendi Baguette или Dior Saddle нет нужды носить с собой сменную пару обуви или пакет с покупками из супермаркета. Сегодня крошечная сумка может дать обладательнице ощущение свободы и беззаботности или стать хорошим поводом оставить дома телефон, устроив короткий диджитал-детокс.
Самая глобальная из всех возможных причин – маленькие аксессуары воплощают идею о моде как форме игры и эскапизма. Неудивительно, что крошечные сумки напоминают о детстве и игре в куклы, а на фоне нарастающей тревоги в мире (Брекзит, падение цен на нефть и пандемия коронавируса) как никогда хочется забыть о проблемах и снова стать ребенком. Так что такая, казалось бы, бесполезная вещь в действительности может обладать реальным терапевтическим эффектом.
Какими бы ни были глубинные причины популярности микросумок, это не так уж важно, если они вам просто нравятся. Но если вам все-таки нужно весомое оправдание для покупки такой, то можете использовать любое из описанных выше. Или еще одно – это просто красиво.
Фото: социальные сети / vogue.com
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