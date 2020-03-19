Петербургский бренд Belka показал лукбук весенне-летней коллекции In summer – на снимках модели позируют на кремово-белом фоне, стоя босыми ногами на песке.
Петербургский бренд Belka снял лукбук весенне-летней коллекции
В коллекцию вошли костюмы свободного кроя, шелковые юбки и блузы, подвязанные веревкой, платья цвета парного молока с бахромой и платья лимонного оттенка (жизнеутверждающий оберег от всех вирусов в разгар пандемии!). Оверсайз-жакеты (монохромные и в тонкую полоску) так и хочется по-мужские назвать пиджаками: они словно сняты с плеча щедрого бойфренда.
Belka – бренд из Петербурга, основанный дизайнером Натальей Полуниной, которая с детства мечтала стать художником-модельером и несколько лет назад осуществила желаемое. По словам команды, они создают одежду для работающих женщин , поэтому коллекции получаются легкие и комфортные. Самое приятное – марка бесплатно доставляет вещи по Петербургу и Ленинградской области, позволяя их примерить дома перед покупкой.
Фото: архивы пресс-службы
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.