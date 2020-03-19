Петербургский бренд Belka снял лукбук весенне-летней коллекции

Belka – бренд из Петербурга, основанный дизайнером Натальей Полуниной, которая с детства мечтала стать художником-модельером и несколько лет назад осуществила желаемое. По словам команды, они создают одежду для работающих женщин , поэтому коллекции получаются легкие и комфортные. Самое приятное – марка бесплатно доставляет вещи по Петербургу и Ленинградской области, позволяя их примерить дома перед покупкой.

Фото: архивы пресс-службы

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