20 перчаток, которые можно купить в магазинах прямо сейчас

Один из главных трендов прошедших Недель моды — перчатки. Аксессуар не только стильный, но и практичный. Пусть от коронавируса и не защитит, зато последних морозов и пыли — вполне. Обыграть моду на дабл-дрессинг с сумкой в тон или надеть шелковую пару перчаток вместе с кожаной косухой? Этой весной можно все! «Собака.ru» выбрала два десятка моделей, которые купить можно уже сейчас.