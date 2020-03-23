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20 перчаток, которые можно купить в магазинах прямо сейчас

Один из главных трендов прошедших Недель моды — перчатки. Аксессуар не только стильный, но и практичный. Пусть от коронавируса и не защитит, зато последних морозов и пыли — вполне. Обыграть моду на дабл-дрессинг с сумкой в тон или надеть шелковую пару перчаток вместе с кожаной косухой? Этой весной можно все! «Собака.ru» выбрала два десятка моделей, которые купить можно уже сейчас. 

  • M_U_R, 9 500 рублей (M_U_R)

  • Burberry, 25 700 рублей (tsum.ru)

  • «Запорожец», 690 рублей (21-shop.ru)

  • Off-White, 35 100 рублей (Babochka)

Микро-сумкой, лимитированными кроссовками или большим ободком уже мало кого удастся удивить. Роль главного аксессуара ушла (или лучше сказать «вернулась»?) перчаткам. В коллаборации Dries Van Noten x Christian Lacroix, например, они стали трибьютом старому Голливуду: при взгляде на пару из шелка цвета фуксии мы вспоминаем розовый тотал-лук Мэрилин Монро из фильма «Джентельмены предпочитают блондинок», а в черно-белых перчатках в горох легко можем представить стоящую напротив витрины Tiffany Одри Хэпберн. 

  • Dries Van Noten x Christian Lacroix, 25 900 рублей (ДЛТ)

  • Dries Van Noten x Christian Lacroix, 25 900 рублей  (ДЛТ)

  • Raf Simons, 26 985 рублей (Matches Fashion)

  • M_U_R, 9 500 рублей (M_U_R)

  • WOS, 17 000 рублей (wosbrand.co)

  • Loro Piana, 54 450 рублей (tsum.ru)

Однако мастера привлечения внимания в этот раз — русские дизайнеры. Художественные перчатки (с псевдо-пятнами краски!) нашли у WOS. Драматически объемные — у петербургского бренда M_U_R (того самого, что отшил коллекцию из советских тканей). А по-цыгански нарядные с бисером и пайетками — у марки Roma Uvarov Design, основатель которого – победитель «Новых имен в моде», дизайнер Рома Уваров.

  • Roma Uvarov Design, 8 000 рублей (@romauvarovdesign)

  • Ushatava, 4 900 рублей (Ushatava)

  • Glove.Me, 6 900 рублей (@glove.me)

  • Gucci, 19 100 (ДЛТ)

«Если носить обувь в тон к сумке — это моветон, то с перчатками это правило сработает только в плюс!» — говорят дизайнеры последней Недели моды в Париже от Lacoste до Giambattista Valli. Чтобы быть в фэшн-авангарде, носите пару из неоново-оранжевого поплина Raf Simons в тон к плетеному клатчу Bottega Veneta, а ярко-синие мотоциклетные Off-White — с мини-тоутом болгарского бренда By FAR. 

  • WOS, 16 200 рублей (Babochka)
    @wos.brand

  • Balenciaga, 25 100 рублей (tsum.ru)

  • Catya, 1 999 рублей («Кенгуру»)

  • Balenciaga, 33 100 рублей (tsum.ru)

  • The North Face, 3 481 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Gucci, 32 300 рублей (tsum.ru)

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Рита Шмакова,
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