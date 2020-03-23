Один из главных трендов прошедших Недель моды — перчатки. Аксессуар не только стильный, но и практичный. Пусть от коронавируса и не защитит, зато последних морозов и пыли — вполне. Обыграть моду на дабл-дрессинг с сумкой в тон или надеть шелковую пару перчаток вместе с кожаной косухой? Этой весной можно все! «Собака.ru» выбрала два десятка моделей, которые купить можно уже сейчас.
20 перчаток, которые можно купить в магазинах прямо сейчас
Микро-сумкой, лимитированными кроссовками или большим ободком уже мало кого удастся удивить. Роль главного аксессуара ушла (или лучше сказать «вернулась»?) перчаткам. В коллаборации Dries Van Noten x Christian Lacroix, например, они стали трибьютом старому Голливуду: при взгляде на пару из шелка цвета фуксии мы вспоминаем розовый тотал-лук Мэрилин Монро из фильма «Джентельмены предпочитают блондинок», а в черно-белых перчатках в горох легко можем представить стоящую напротив витрины Tiffany Одри Хэпберн.
Однако мастера привлечения внимания в этот раз — русские дизайнеры. Художественные перчатки (с псевдо-пятнами краски!) нашли у WOS. Драматически объемные — у петербургского бренда M_U_R (того самого, что отшил коллекцию из советских тканей). А по-цыгански нарядные с бисером и пайетками — у марки Roma Uvarov Design, основатель которого – победитель «Новых имен в моде», дизайнер Рома Уваров.
«Если носить обувь в тон к сумке — это моветон, то с перчатками это правило сработает только в плюс!» — говорят дизайнеры последней Недели моды в Париже от Lacoste до Giambattista Valli. Чтобы быть в фэшн-авангарде, носите пару из неоново-оранжевого поплина Raf Simons в тон к плетеному клатчу Bottega Veneta, а ярко-синие мотоциклетные Off-White — с мини-тоутом болгарского бренда By FAR.
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