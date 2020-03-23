Васильковые костюмы BOSS, платье-шемизье в полоску Luisa Spagnoli и деним-лук Liu Jo – в Универмаге Московский новая коллекция

В зале «Подарки и декор» собрано все, что необходимо для весеннего обновления интерьера: посуда, текстиль и аксессуары от мировых брендов с историей. Практически музейные объекты из акации и металла от Nambе, бокалы из цветного стекла Vista Alegre, ароматы для дома от Millefiori Milano и Esteban Paris, классика от Императорского фарфорового завода и коллекционные наборы для чаепития от Rosenthal meets Versace.