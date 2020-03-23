Коллекции всех залов Универмага Московский пополнились новинками сезона весна-лето 2020. Среди будущих бестселлеров – васильковые костюмы BOSS, платья с цветочным принтом Tommy Hilfiger, платья-шемизье в полоску Luisa Spagnoli, блузы с геометрическим принтом Roberto Verino, позиции с анималистичными принтами Guess и деним тотал-луки Liu Jo.
Васильковые костюмы BOSS, платье-шемизье в полоску Luisa Spagnoli и деним-лук Liu Jo – в Универмаге Московский новая коллекция
-
На Галине: джемпер Adolfo Dominguez, 17 500 руб., юбка Adolfo Dominguez 15 200 руб., обувь - собственность стилиста; на Кате: жилет Liu Jo 25 900 руб., брюки Liu Jo 15 900 руб., обувь - собственность стилиста
-
На Кате: плащ Albana, 22 900 руб., платье Tommy Hilfiger 18 490 руб., обувь - собственность стилиста; на Галине: пиджак BOSS 33 000 руб., поло BOSS 11 500 руб., брюки BOSS 15 000 руб., обувь - собственность стилиста
-
На Кате: блуза Adolfo Dominguez, 20 100 руб., клипсы Luisa Spagnoli 5 900 руб., цепь 810 руб.
-
На Галине: пиджак Caractere, 23 900 руб., брюки Сaractere 14 900 руб., клипсы Luisa Spagnoli 5 900 руб.
-
На Артуре: фото слева – костюм Digel, 41 500 руб., жакет на молнии BOSS, 16 000 руб.; фото справа – плащ BOSS, 57 000 руб., сорочка Olymp 6 900 руб., галстук Olymp 2 600 руб.
В обувном отделе Универмага стоит присмотреться к белоснежной обуви Baldinini, сандалиям Pertini на трендовой массивной подошве и сумкам Furla и Coccinelle всех цветов радуги, которые по последним трендам сопровождаются ремням с логотипами. В мужском же зале в коллекцию вошли летние поло Bugatti, футболки и кепки BOSS с тропическими мотивами, джинсы и брюки чинос Brax.
В зале «Подарки и декор» собрано все, что необходимо для весеннего обновления интерьера: посуда, текстиль и аксессуары от мировых брендов с историей. Практически музейные объекты из акации и металла от Nambе, бокалы из цветного стекла Vista Alegre, ароматы для дома от Millefiori Milano и Esteban Paris, классика от Императорского фарфорового завода и коллекционные наборы для чаепития от Rosenthal meets Versace.
Для читателей «Собака.ru» Универмаг Московский дарит скидку 10%: сертификат на ее получение можно скачать по ссылке.
Универмаг Московский:
Женский зал, Московский пр., 205
Мужской зал, Московский пр., 220
Зал «Подарки и декор», Московский пр., 207
тел. 8 (812) 702-8055, moskovsky.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.