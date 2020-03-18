Tommy Jeans превратили старые джинсы в шопперы на мастер-классах с покупателями

Напомним, ранее Tommy Jeans делали коллекцию с Coca-Cola, а также выпускали одежду с чипами, которые начисляли баллы за ношение вещей и меняли их на скидки.

Фото: архивы пресс-службы

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