Tommy Jeans провели для посетителей бутика бренда в ТРЦ «Галерея» мастер-класс по апсайклингу старых джинсов – из них все желающие смогли сделать шопперы. На два дня в магазине развернулась швейная мастерская, в рамках который была возможность поймать творческую волну и закастомить деним всеми патчами, заклепками и лентами.
Tommy Jeans превратили старые джинсы в шопперы на мастер-классах с покупателями
Воркшопы стали частью промо новой экологичной коллекции 100% Recycled от Tommy Jeans. Капсула – микс апсайклинга и ресайклинга: она сделана из переработанного хлопка, с добавлением полиэфирных нитей из океанского пластика. Кроме того, пуговицы и заклепки для вещей команда бренда взяла из нераспроданных коллекций прошлых сезонов.
Напомним, ранее Tommy Jeans делали коллекцию с Coca-Cola, а также выпускали одежду с чипами, которые начисляли баллы за ношение вещей и меняли их на скидки.
Фото: архивы пресс-службы
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