В Петербурге открылся первый в России монобрендовый бутик The North Face – он расположился на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Галерея», который недавно продали фонду из ОАЭ за 30 миллиардов рублей. Напомним, ранее вещи бренда можно было найти только в сетевых магазинах.
Посмотрите, как выглядит монобрендовый бутик The North Face в Петербурге (первый в России!)
Право первенства было отдано Петербургу не случайно: по словам Инны Рубановой, руководителя The North Face в России, «за последний год продажи в данном регионе выросли более, чем на 35%, в то время как по стране средний рост в продажах составил от 20 до 30%». Офлайн-магазин бренда, считает команда, станет не только местом, где можно найти технологичную одежду для альпинизма и экстрима, но и локацией для встречи с амбассадорами марки и точкой проведения тематических лекций.
В петербургский магазин уже привезли новые коллекции бренда, но их также можно найти на официальном сайте марки с доставкой на дом. Известно, что в Москве бутик откроется в ТЦ «Авиапарк».
Фото: архивы пресс-службы
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.