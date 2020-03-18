Посмотрите, как выглядит монобрендовый бутик The North Face в Петербурге (первый в России!)

В петербургский магазин уже привезли новые коллекции бренда, но их также можно найти на официальном сайте марки с доставкой на дом. Известно, что в Москве бутик откроется в ТЦ «Авиапарк».

Фото: архивы пресс-службы

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