ДЛТ рассказал о мерах безопасности, направленных на ограничение распространения коронавируса

Руководство универмага добавляет, что внимательно следит за ситуацией и готово реагировать на новые постановления оперативного штаба о мерах безопасности против распространения коронавируса.

Фото: архивы пресс-службы

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