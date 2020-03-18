ДЛТ, как и ЦУМ, продолжает работать в прежнем режиме, но ввел дополнительные меры безопасности в рамках профилактики коронавируса. Сотрудникам измеряют температуру и не допускают к работе при наличии малейших симптомов заболеваний – кашля, насморка или повышенной температуры.
ДЛТ рассказал о мерах безопасности, направленных на ограничение распространения коронавируса
Каждый час осуществляется влажная уборка с дезинфицирующими средствами, а всему торговому персоналу предоставлено служебное такси, чтобы не было необходимости пользоваться общественным транспортом. В ближайшее время сотрудников обеспечат индивидуальными защитными экранами и перчатками, а в торговых и офисных пространствах универмага установят бактерицидные УФ-лампы.
Руководство универмага добавляет, что внимательно следит за ситуацией и готово реагировать на новые постановления оперативного штаба о мерах безопасности против распространения коронавируса.
Фото: архивы пресс-службы
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