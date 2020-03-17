Петербургский бренд Saint-Tokyo сделал бесплатную доставку во все города России – об этом рассказал в своем Instagram основатель и дизайнер марки Юра Питенин. Акция будет действовать в течение двух недель по промокоду «Stayhome» и распространяться на покупки, совершенные в интернет-магазине.
Петербургский бренд Saint-Tokyo сделал бесплатную доставку во все города России
Питенин, недавно показавший весенне-летнюю коллекцию бренда, призвал подписчиков не поддаваться панике, мыть руки, пить много воды, а также на время отказаться от посещения массовых мероприятий и оставаться дома. Ранее об этом говорил и актер Билли Портер, наглядно показывая, как правильно мыть руки (спойлер: в течение 40 секунд или пока два раза не споете «Happy Birthday to You»).
Фото: социальные сети
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.