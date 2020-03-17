Петербургский бренд Saint-Tokyo сделал бесплатную доставку во все города России

Питенин, недавно показавший весенне-летнюю коллекцию бренда, призвал подписчиков не поддаваться панике, мыть руки, пить много воды, а также на время отказаться от посещения массовых мероприятий и оставаться дома. Ранее об этом говорил и актер Билли Портер, наглядно показывая, как правильно мыть руки (спойлер: в течение 40 секунд или пока два раза не споете «Happy Birthday to You»).

Фото: социальные сети

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