Lacoste сделали коллаборацию с современными художниками

В интерпретации французского иллюстратора Жан-Мишель Тиксе логотип Lacoste обрел человеческое лицо и стал похожу на хипстера-денди из Париже, по моде одетого в свитер с V-образным вырезом. Коллекция поступит в бутики бренда 18 марта, кроме того, вещи можно будет купить в интернет-магазине Lacoste с доставкой. Напомним, что до этого марка выпускала коллаборацию с графическими художниками Dior, Бьорк и Мадонны.

Фото: архивы пресс-службы

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.