Lacoste выпустили коллекцию Сrocoseries, которая сделана в коллаборации с иллюстраторами Джеремивилем и Жаном-Мишелем Тиксе и арт-командой FriendsWithYou. В капсулу вошли рубашки-поло люминесцентных цветов, толстовки с капюшоном и кепки тон в тон.
Lacoste сделали коллаборацию с современными художниками
В рамках сотрудничества художники переосмыслили главный символ-логотип бренда – крокодила. Так художники арт-проекта Самуэль Борксон и Артуро Сандовал III сделали упор на гротескный дизайн, примитивизм и каваи, а иллюстратор из Австралии Джеремивилль создал принт с изображением джунглей, в дебрях которых можно найти теннисные ракетки, мячи и – самое главное – крокодила.
В интерпретации французского иллюстратора Жан-Мишель Тиксе логотип Lacoste обрел человеческое лицо и стал похожу на хипстера-денди из Париже, по моде одетого в свитер с V-образным вырезом. Коллекция поступит в бутики бренда 18 марта, кроме того, вещи можно будет купить в интернет-магазине Lacoste с доставкой. Напомним, что до этого марка выпускала коллаборацию с графическими художниками Dior, Бьорк и Мадонны.
Фото: архивы пресс-службы
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