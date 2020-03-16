«Собака.ru» объявила победителей конкурса «Новые имена в моде-2020»

Все финалисты, включая победителя онлайн-голосования, получат призы — стажировки, личные консультации и продажи в крупнейших универмагах страны. Подробнее об этом мы расскажем в ближайшее время.

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