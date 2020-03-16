«Собака.ru» в 13-й раз провела конкурс «Новые имена в моде» и готова объявить имена дизайнеров-победителей. Одного из них определили с помощью открытого онлайн-голосования на сайте, а еще девять выбрал экспертный совет.
«Собака.ru» объявила победителей конкурса «Новые имена в моде-2020»
Важно: техническая служба сайта вела учет всей подозрительной активности — накрученные голоса не были учтены. Таким образом, победителем онлайн-голосования стала дизайнер Мария Качуровская, основатель бренда Mainona Fritz.
Экспертный совет, в который вошли Яна Милорадовская, Леонид Алексеев, Ирина Селюта, Янис Чамалиди, Мэган Виртанен, Александра Георгиева, Нелли Недре, Татьяна Парфенова и Георгий Ростовщиков, также выбрал своих фаворитов. Ими стали Yana Gilvichyute, Sasha Chi, Tribute, Os Sa, Ola Ola, M_U_R, Алина Хляба, Ангелина Антонова, The Sun Origin.
Все финалисты, включая победителя онлайн-голосования, получат призы — стажировки, личные консультации и продажи в крупнейших универмагах страны. Подробнее об этом мы расскажем в ближайшее время.
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