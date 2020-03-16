WWF и сеть сникер-сторов SuperStep запустили акцию в рамках «Часа Земли»

Картон, собранный в рамках активности, будет отправлен на утилизацию, а средства, полученные от продажи многоразовых сумок – переданы WWF в качестве поддержки программ по сохранению первозданных лесов России. «Мы обратили внимание, что одноразовая упаковка, как правило, выбрасывается сразу после покупки, поэтому предложили покупателям доверить нам ее правильную утилизацию, – отмечает Константин Соловьёв, бренд-директор SuperStep. – Через совместный проект с WWF России, приуроченный к глобальной акции "Час Земли", мы хотим рассказать не только о проблеме загрязнения окружающей среды, но и о важности ответственного отношения к ресурсам нашей планеты».

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