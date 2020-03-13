Mykita Studio обратились к нетрадиционной красоте украшений для лица и выпустили капсульную коллекцию серебряного головного убора Studio 11. В мире таких всего 100 штук, и три из них приехали в Петербург!
Mykita Studio выпустили капсулу украшений: их в мире всего 100 штук – и три в Петербурге!
Головной убор напоминает испанскую прическу коадзоне, которая вошла в моду в 15 веке. Ее дополняли ленцой – широкой лентой, повязанной чуть выше лба. Подобное украшение можно увидеть, например, на картине «Дама с горностаем» кисти Леонардо да Винчи.
Стоимость украшения, которому художники эпохи Кватроченто поставили бы лайк, составляет 26 300 рублей. Найти его можно в ДЛТ на Большой Конюшенной 21-23, куда ранее также привезли коллекцию Dris van Noten, которая сделана в коллаборации с Кристианом Лакруа, капсулу Stella McCartney «We are the weather» и круизную коллекцию Balenciaga.
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