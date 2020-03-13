Mykita Studio выпустили капсулу украшений: их в мире всего 100 штук – и три в Петербурге!

Стоимость украшения, которому художники эпохи Кватроченто поставили бы лайк, составляет 26 300 рублей. Найти его можно в ДЛТ на Большой Конюшенной 21-23, куда ранее также привезли коллекцию Dris van Noten, которая сделана в коллаборации с Кристианом Лакруа, капсулу Stella McCartney «We are the weather» и круизную коллекцию Balenciaga.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.