Calvin Klein Jeans открыл в Петербурге новый магазин – он появился на первом этаже ТРК «Европолис». Дизайнерский синтез современной культуры и ДНК бренда разместили на 135 квадратных метрах – бетонные стены, красно-синие ковры и урбанистические рейлы с одеждой.
Calvin Klein Jeans открыл новый магазин в петербургском ТРК «Европолис»
Помимо мужских и женских коллекций в магазине представлена весенне-летняя линейка Calvin Klein Underwear, в которую вошли куртки из экоденима, легкие платья и нижнее белье. К слову, джинсовая ткань, которую использует бренд, сделана в соответствии с сертификатом Better cotton initiative и с использованием технологий, расходующих меньше воды и электроэнергии.
На днях стало известно, что лицом весенней коллекции Calvin Klein стала Кендалл Дженнер. Напомним, что ранее Calvin Klein Jeans также открыли магазин в ТРЦ «Галерея» после редизайна.
Фото: архивы пресс-службы
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