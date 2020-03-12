Calvin Klein Jeans открыл новый магазин в петербургском ТРК «Европолис»

На днях стало известно, что лицом весенней коллекции Calvin Klein стала Кендалл Дженнер. Напомним, что ранее Calvin Klein Jeans также открыли магазин в ТРЦ «Галерея» после редизайна.

Фото: архивы пресс-службы

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