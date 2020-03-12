Henderson снова анонсировал акцию «Освободи свой гардероб с пользой» по сбору ненужной одежды. Контейнеры, в которых можно будет оставить вещи, разместят в 22 городах России, в том числе в Петербурге – в ТРЦ «Галерея» (Лиговский проспект, 30А) и Outlet Village Pulkovo (Пулковское шоссе, 60).
Henderson во второй раз запустил акцию по сбору ненужных вещей
Собранные вещи отправятся в благотворительный фонд «Второе дыхание»: одежду в хорошем состояние передадут нуждающимся семьям или продадут (вырученные деньги потратят на обеспечение работы склада), а в плохом – направят на переработку. Напомним, ранее Henderson уже запускали акцию по сбору одежды – она проходила с 1 августа по 30 сентября прошлого года.
Фото: архивы пресс-службы
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