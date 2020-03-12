Henderson во второй раз запустил акцию по сбору ненужных вещей

Собранные вещи отправятся в благотворительный фонд «Второе дыхание»: одежду в хорошем состояние передадут нуждающимся семьям или продадут (вырученные деньги потратят на обеспечение работы склада), а в плохом – направят на переработку. Напомним, ранее Henderson уже запускали акцию по сбору одежды – она проходила с 1 августа по 30 сентября прошлого года.

Фото: архивы пресс-службы

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