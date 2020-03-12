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Maje показали весенне-летнюю рекламную кампанию – и запустили конкурс на лучший мем!

Парижский бренд Maje показал рекламную кампанию весна-лето – кадры-мемы с ироничными надписями, сделанные в районе Богренель в Париже, созданы в коллаборации с инстаграм-блогером @vogueturfu. 

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Но одной коллаборацией парижский бренд не ограничился и запустил конкурс #MajeDoesMemes на лучший мем, участие в котором может принять любой желающий. До 20 марта включительно придумайте мем, используя имиджи бренда (найти их можно здесь), выложите его в сторис в инстаграм, отметьте @majeparis и поставьте хештег #MajeDoesMemesRus. Количество вариантов мемов не ограничено, но аккаунт участника должен быть открыт.

25 марта на сайте Maje.ru будут объявлены победители – их будет двое, каждый получит сертификат на 50 тысяч рублей на шоппинг в магазинах бренда. Напомним, ранее стало известно об открытии монобутика Maje в Петербурге – он расположился на Большом проспекте Петроградской стороны, 57/1.

Фото: архивы пресс-службы

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Наташа Лыбина,
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