25 марта на сайте Maje.ru будут объявлены победители – их будет двое, каждый получит сертификат на 50 тысяч рублей на шоппинг в магазинах бренда. Напомним, ранее стало известно об открытии монобутика Maje в Петербурге – он расположился на Большом проспекте Петроградской стороны, 57/1.

Фото: архивы пресс-службы

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