20 новых брендов, которые появились в магазинах Петербурга

Yuzefi

ДЛТ, Большая Конюшенная улица, 21-23

Иметь в гардеробе сумку от молодого дизайнера — такое же правило хорошего тона как, например, не класть на стол смартфон. Весной мы ставим на создательницу Yuzefi Назу Юсефи. Она уехала из Ирана в Лондон, отучилась в местном Istituto Marangoni (сейчас там преподает!), а перед тем как запустить свой бренд, поработала с Кристофером Кейном и Эди Слиманом.