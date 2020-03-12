Грачи прилетели и принесли на берега Невы работы актуальных дизайнеров! Платья от ученика Рафа Симонса, космические кроссовки и комбинезоны с рукавами-буфами ищем в главных магазинах города.
20 новых брендов, которые появились в магазинах Петербурга
Yuzefi
ДЛТ, Большая Конюшенная улица, 21-23
Иметь в гардеробе сумку от молодого дизайнера — такое же правило хорошего тона как, например, не класть на стол смартфон. Весной мы ставим на создательницу Yuzefi Назу Юсефи. Она уехала из Ирана в Лондон, отучилась в местном Istituto Marangoni (сейчас там преподает!), а перед тем как запустить свой бренд, поработала с Кристофером Кейном и Эди Слиманом.
Galvan London
ДЛТ, Большая Конюшенная улица, 21-23
1990-е вернулись, а с ними и тренд на платья в стиле Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» в 1998-м (актрису в тот год признали лучшей за роль во «Влюбленном Шекспире»). Но есть нюанс: чтобы быть в тренде сегодня, носим шелковые платья-слипы Galvan London с балетными тапочками Loewe.
Loewe
ДЛТ, Большая Конюшенная улица, 21-23
Шутка ли, но бренд, где креативит наш любимец Джонатан Андерсон, доехал до ДЛТ и доступен нам live and in stereo. Cумка Gate mini (в цвете подснежника!), портмоне «Страдающее Средневековье» или рубашка с гжелеподобным принтом на груди? Мы хотим всё!
Veja
ДЛТ, Большая Конюшенная улица, 21-23
Самые инстаграмные кеды наконец в Петербурге: экологичные (бренд из Парижа — первые, кто шьют обувь из переработанных пластиковых бутылок!), скромные (не дают рекламу сами, чтобы сохранить качество и невысокую цену) и стильные (белая классика с контрастным лого и задником — маст-хэв готов!)
Racil
ДЛТ, Большая Конюшенная улица, 21-23
Запуская свой бренд, Расиль Чалуб ставила отнюдь не на платья, а на женские смокинги. Да еще такие, что спасали бы в любой ситуации от собеседования во «ВКонтакте» до Рождества с семьей. Однако! Весной наши личные фан-чарты рвет платье в актуальнейший разноцветный горох!
Khaite
Babochka, Невский проспект, 153
Мы влюблены в «небрежный шик», c которым бренд Кэтрин Хольштейн взрывает инстаграм бра-топом из кашемира (тот самый, что надела Кэти Холмс и в секунду стала инфлюенсером) и шьет абсолютно прозрачные и безумно красивые блузы в стиле new sexy. Однако идеально сидящие (белые!) джинсы бренда из Нью-Йорка — это классика, мимо которой нам никак не пройти!
Petar Petrov
Babochka, Невский проспект, 153
Казалось бы, что нового в том, чтобы сделать женский гардероб более маскулинным? Однако Петару Петрову — дизайнеру из Вены и бывшему ученику Рафа Симонса (!) — сделать это все-таки удалось: идеально посаженные по фигуре костюмы Петров обыгрывает рубашками с «платочным» жабо, а платья с тугим бандажным топом облегчает за счет летящего атласного шлейфа.
Zimmerman
Babochka, Невский проспект, 153
Романтические платья, стиль бохо и купальники — ДНК бренда Ники и Симоны Циммерман. Стартовав с локального маркета в Сиднее начала 1990-х, спустя двадцать лет Zimmerman в мире моды стали такой же визитной карточкой Австралии, как Сиднейская опера. К тому же (и поклонница бренда Кейт Мидлтон не даст нам соврать!), купальники у сестер действительно — просто космос!
Gray Matters
Babochka, Невский проспект, 153
Сильвия Аванзи, бывший бренд-стратег Stuart Weitzman и Donna Karan, сделала ставку на итальянское мастерство (производство Gray Matters находится в окрестностях Венеции) и нью-йоркскую практичность (минималистичный дизайн с актуальным твистом вроде каблука геометрической формы или из каррарского мрамора).
Joseph
Babochka, Невский проспект, 153
Марроканская коллекция Joseph — трибьют родине основателя лондонского бренда Джозефа Эттедги. Мысленно возвращаемся на рынок в Марракеше и серферский пляж в Эссуэйре в шафрановых платьях и с сумкой-слинг как у бедуина.
Wood Wood
Au Pont Rouge, набережная реки Мойки, 73
Шеринговая экономика в одной отдельно взятой семье! Бренд из Копенгагена начинал с принтованных футболок, а превратился в викингов стритвира: выпускает коллаборации с Nike, Barbour и Ellese, топит за sustainability и шьет унисекс-спортивки, которые в этом сезоне мы пошерим с самыми близкими.
Botrois
Au Pont Rouge, набережная реки Мойки, 73
Создательницы Botrois Юлия Гайдукова и Анастасия Сергеева уверены: их вещи приносят «счастье обладания». Знаем, как мучительно сложно отыскать ультрамодные тренчи из органзы и идеальные шорты-бермуды (при всей актуальности тренда!), а потому сразу отправляемся на третий этаж универмага (там как раз собраны русские дизайнеры!).
Eytys
Au Pont Rouge, набережная реки Мойки, 73
Если вы думали, что огромные кроссовки — всё, финита, спешим разубедить! Ставим на шведский бренд Eytys: его обожают сестры Хадид, носят модники Харадзюку, а фэшн-блогер Мария Бернард восседает в их обуви на первых рядах Недели моды в Копенгагене.
Koko
Au Pont Rouge, набережная реки Мойки, 73
Базовый гардероб из вещей только российских дизайнеров? Больше не утопия! Koko, например, шьют такую «офисную классику», что мы (и верный фолловер инстаграма бренда, художница Таус Махачева!) уже готовы потратиться на кюлоты в полоску или брюки-паллацо.
Rafinad
Au Pont Rouge, набережная реки Мойки, 73
Собирать конфетно-букетный лук (когда, если не весной?) из шерстяного пальто и романтического платья у московского бренда Rafinad. А тем, кто отрицает платье как явление, предлагаем замену: брюки-бананы из экокожи!
Les Сoyotes de Paris
«Кенгуру», Московский проспект, 193
Казалось бы, Марике Мелюдайкс придумала «Койотов Парижа» для девушек-подростков. Но тут же была сражена обожанием глянцевых редакторов и модниц от Амстердама (где у марки штаб-квартира) до Петербурга. Пришлось запускать отдельную женскую линию, которая этой весной дебютирует в «Кенгуру». Лично мы мечтаем о рубашке с воротником-стойкой, джинсовой юбке миди «как у мамы» (кстати, дикий маст-хэв!) и о жемчужной сумке из коллекции для девочек.
Department 5
«Кенгуру», Московский проспект, 193
Курт Кобейн встречает Билли Айлиш на вечеринке MTV, и происходит это в особняке у Николо Сильвани и Марио Каньини, основателей миланского бренда Department 5. Казаки и «двойная» рубашка — вот что такое неогранж!
MSGM
«Кенгуру», Московский проспект, 193
Ярко-оранжевые пиджаки с блестящими лацканами и комбинезоны с рукавами-буфами: бренда Массимо Джорджетти – это всегда бодрящий замес цветов, принтов и контрастных текстур. Отмечаем десятилетие «самой демократичной марки Италии» покупкой футболки MGSM с котиком, который атакует динозавра лазерами из глаз.
Philosophy
«Кенгуру», Московский проспект, 193
Леопардовые кардиганы, платья-кроше и рюкзаки из денима — даже у детской линейки Philosophy di Lorenzo Serafini все по-взрослому. Креативный директор бренда Лоренцо Серафини отменяет борьбу за гардероб между младшими и старшими сестрами!
Olivia von Halle
«Кенгуру», Московский проспект, 193
В шелковых пижамах и платьях Оливии фон Халле мы планируем устраивать воскресные (и поствечериночные!) бранчи всю весну. И вам советуем! Вдохновение для образов ищите у Коко Шанель и светских дам 1920-х. Они уже век как в теме!
Фото: архивы пресс-служб
Текст: Маргарита Шмакова
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