Мода как одна из главных виновниц экопроблемы упорно ищет выход из ситуации, превращая пластиковые бутылки, велопокрышки, рыбацкие сети и ненужные спецкостюмы в новые вещи. За исходными материалами команды брендов отправляются к морскому побережью и подножию горы Эверест, чтобы, собрав и переработав мусор, сплести из него инновационные нити для одежды.
От пластиковых бутылок до рыбацких сетей: 25 вещей из пераработанных материалов
Стеллу Маккартни не зря называют пионером экомоды – английский дизайнер не устает прорубать окно в осознанный фешн-мир. В феврале Маккартни выпустила юбилейную коллаборацию с adidas, в которую вошли кроссовки из пластика, собранного на пляжах, и парка, на 100% состоящая из переработанного полиэстера (ищите в «Галерее»!), а ранее анонсировала капсулу Stella McCartney «We are the weather» – вещи из переработанного полиэстера и регенерированного нейлона уже приехали в ДЛТ.
Петербургские супергерои Jeans Revision не отстают – превращают старый деним из чарити-контейнеров «Спасибо» в новые сумки и шопперы. Основатель проекта Наталия Осикова, объясняя политику бренда, рассказала в интервью сайту «Собака.ru», что для пары новых джинсов нужно три килограмма токсичных химикатов, тринадцать квадратных метров земли и семь тысяч литров чистой воды. И ультимативно запретила выбрасывать деним на свалки, призвав апсайклить его и перерабатывать. В свою очередь, бренд купальников и спортивной одежды Frencia материалы для будущих вещей в прямом смысле вылавливает из морей и океанов – в ход идут рыбацкие сети и пластиковые бутылки, из которых затем рождается волокно восстановленного нейлона econyl.
Саша Полярус, создатель проекта Polyarus, о котором мы уже рассказывали ранее, шьет сумки из старых велосипедных покрышек и обрезков баннеров, а ее московский коллега Олег Савин для синонимичной цели своего бренда Stratopacks использует ненужные спецкостюмы и детали противогазов. Timberland тоже нашли золотую жилу: эксперты марки разработали технологию создания ПЭТ-пряжи из переработанных пластиковых бутылок. Полученный материал применили к новой паре ботинок 6-Inch ReBOTL – они получились на 40% эко.
Бренд Aurora, представленный в Петербурге в магазинах Wolford, работает на опережение и волнуется не о том, что осталось от человечества, а о том, что останется. Поэтому платья и свитеры марки сделаны из биоразлагаемого материала – после радости обладания от них не останется и следа. Наша Стелла Маккартни, основатель бренда NNedre Нелли Недре, успевающая вести не только бизнес, но и бесплатные медитации, верит, что однажды цены на вещи из переработанных и обычных тканей сравняются.
Нелли Недре
Основатель бренда NNedre
«Да, сейчас вещи из переработанных материалов дороже, но только из-за того, что затраты на производство выше. Важно это объяснить покупателям, потому что выбирая экоколлекции, они стимулируют развитие циклической экономики и инвестируют в будущее».
Напомним, что кюлоты, худи и платья бренда Нелли из переработанного пластика расхватали за считанные дни. Но у нас есть инсайд: пара вещей из «осознанной» линейки еще есть в шоурумах марки.
The North Face взяли Эверест – и очистили его подножие от пластика и бутылок, а из собранного мусора сделали куртки и футболки. Совсем скоро их можно будет найти в ТРЦ «Галерея»: магазин бренда откроется там в эту пятницу, 13 марта.
Levi's коллекции из переработанного денима тоже планируют – они будут созданы в коллаборации с российскими дизайнерами в рамках инициативы Reuse. Recycle. Levi's. Ждем!
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