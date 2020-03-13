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От пластиковых бутылок до рыбацких сетей: 25 вещей из пераработанных материалов

Мода как одна из главных виновниц экопроблемы упорно ищет выход из ситуации, превращая пластиковые бутылки, велопокрышки, рыбацкие сети и ненужные спецкостюмы в новые вещи. За исходными материалами команды брендов отправляются к морскому побережью и подножию горы Эверест, чтобы, собрав и переработав мусор, сплести из него инновационные нити для одежды.

  • Пальто Stella McCartney, 138 000 рублей (ДЛТ)

  • Сумка Lucia Heffernan x Pinko, 27 240 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Парка adidas x Stella McCartney, 19 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Рубашка Natasha Zinko, 11 899 рублей («Кенгуру»)

  • Кеды Converse, цена по запросу (ТРЦ «Галерея»)

Стеллу Маккартни не зря называют пионером экомоды – английский дизайнер не устает прорубать окно в осознанный фешн-мир. В феврале Маккартни выпустила юбилейную коллаборацию с adidas, в которую вошли кроссовки из пластика, собранного на пляжах, и парка, на 100% состоящая из переработанного полиэстера (ищите в «Галерее»!), а ранее анонсировала капсулу Stella McCartney «We are the weather» – вещи из переработанного полиэстера и регенерированного нейлона уже приехали в ДЛТ. 

  • Кроссовки adidas x Stella McCartney, 19 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Шоппер с клатчем Jeans Revision, 3 680 рублей (Jeans Revision)

  • Ботинки F_WD, 24 900 рублей (ДЛТ)

  • Слитный купальник Frencia, 7 225 рублей (Frencia)

  • Детские кеды Geox, 5 990 рублей (ТК «Невский центр»)

Петербургские супергерои Jeans Revision не отстают – превращают старый деним из чарити-контейнеров «Спасибо» в новые сумки и шопперы. Основатель проекта Наталия Осикова, объясняя политику бренда, рассказала в интервью сайту «Собака.ru», что для пары новых джинсов нужно три килограмма токсичных химикатов, тринадцать квадратных метров земли и семь тысяч литров чистой воды. И ультимативно запретила выбрасывать деним на свалки, призвав апсайклить его и перерабатывать. В свою очередь, бренд купальников и спортивной одежды Frencia материалы для будущих вещей в прямом смысле вылавливает из морей и океанов – в ход идут рыбацкие сети и пластиковые бутылки, из которых затем рождается волокно восстановленного нейлона econyl. 

  • Ботинки 6 Inch ReBOTL Timberland, 16 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Поясной мешочек из денима и кожи Jeans Revision, 1 840 рублей (Jeans Revision)

  • Поясная сумка из велокамер Polyarus, 3 000 рублей (Polyarus)

  • Сумка Stratopacks, 7 700 рублей (Stratopacks)

  • Куртка Ganni, 29 150 рублей (ДЛТ)

Саша Полярус, создатель проекта Polyarus, о котором мы уже рассказывали ранее, шьет сумки из старых велосипедных покрышек и обрезков баннеров, а ее московский коллега Олег Савин для синонимичной цели своего бренда Stratopacks использует ненужные спецкостюмы и детали противогазов. Timberland тоже нашли золотую жилу: эксперты марки разработали технологию создания ПЭТ-пряжи из переработанных пластиковых бутылок. Полученный материал применили к новой паре ботинок 6-Inch ReBOTL – они получились на 40% эко.

Рюкзаки из покрышек и скейтборды из пластиковой крошки: как петербургские бренды превращают мусор в модные вещи?

  • Сумка Lucia Heffernan x Pinko, 27 240 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Биоразлагаемый свитер Aurora, 19 900 рублей (Wolford)

  • Платья из переработанных бутылок NNedre, 8 495 рублей (NNedre)

  • Куртка The North Face, цена по запросу (ТРЦ «Галерея»)

  • Джинсовая куртка Natasha Zinko, 14 874 рублей («Кенгуру»)

Бренд Aurora, представленный в Петербурге в магазинах Wolford, работает на опережение и волнуется не о том, что осталось от человечества, а о том, что останется. Поэтому платья и свитеры марки сделаны из биоразлагаемого материала – после радости обладания от них не останется и следа. Наша Стелла Маккартни, основатель бренда NNedre Нелли Недре, успевающая вести не только бизнес, но и бесплатные медитации, верит, что однажды цены на вещи из переработанных и обычных тканей сравняются.

Нелли Недре

Основатель бренда NNedre

«Да, сейчас вещи из переработанных материалов дороже, но только из-за того, что затраты на производство выше. Важно это объяснить покупателям, потому что выбирая экоколлекции, они стимулируют развитие циклической экономики и инвестируют в будущее».

Напомним, что кюлоты, худи и платья бренда Нелли из переработанного пластика расхватали за считанные дни. Но у нас есть инсайд: пара вещей из «осознанной» линейки еще есть в шоурумах марки.

  • Куртка The North Face, цена по запросу (ТРЦ «Галерея»)

  • Кюлоты NNedre, 4 250 рублей (NNedre)

  • Куртка из переработанного пластика Save the sea Paul & Shark, от 54 000 рублей (Paul & Shark)

  • Поясная сумка 99recycle, 1 500 рублей (99recycle)

  • Биоразлагаемое платье Aurora, 39 900 рублей (Wolford)

The North Face взяли Эверест – и очистили его подножие от пластика и бутылок, а из собранного мусора сделали куртки и футболки. Совсем скоро их можно будет найти в ТРЦ «Галерея»: магазин бренда откроется там в эту пятницу, 13 марта.
Levi's коллекции из переработанного денима тоже планируют – они будут созданы в коллаборации с российскими дизайнерами в рамках инициативы Reuse. Recycle. Levi's. Ждем!

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Наташа Лыбина,
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