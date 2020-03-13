От пластиковых бутылок до рыбацких сетей: 25 вещей из пераработанных материалов

Бренд Aurora, представленный в Петербурге в магазинах Wolford, работает на опережение и волнуется не о том, что осталось от человечества, а о том, что останется. Поэтому платья и свитеры марки сделаны из биоразлагаемого материала – после радости обладания от них не останется и следа. Наша Стелла Маккартни, основатель бренда NNedre Нелли Недре, успевающая вести не только бизнес, но и бесплатные медитации, верит, что однажды цены на вещи из переработанных и обычных тканей сравняются.

Нелли Недре Основатель бренда NNedre «Да, сейчас вещи из переработанных материалов дороже, но только из-за того, что затраты на производство выше. Важно это объяснить покупателям, потому что выбирая экоколлекции, они стимулируют развитие циклической экономики и инвестируют в будущее».

Напомним, что кюлоты, худи и платья бренда Нелли из переработанного пластика расхватали за считанные дни. Но у нас есть инсайд: пара вещей из «осознанной» линейки еще есть в шоурумах марки.