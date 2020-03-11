В ДЛТ приехала коллекция весна-лето Dries van Noten, сделанная в коллаборации с Кристианом Лакруа

Напомним, Кристиан Лакруа объявил о банкротстве собственного дома моды в 2009-м году, после чего начал работать костюмером. О возвращении Лакруа в большой мир моды и коллаборации с Дрис ван Нотеном бельгийский бренд снял документальный фильм (мы выкладывали его в телеграм-канал «Собака.ru» о моде!). В него вошли отрывки показа весенне-летней коллекции, бэкстейдж-моменты и небольшие интервью дизайнеров.