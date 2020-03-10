Показ круизной коллекции Max Mara, который должен был пройти в Петербурге 25 мая, отменен. Новая дата пока не объявлена, компания объясняет принятое решение мерой предосторожности из-за распространяющейся болезни.
Показ круизной коллекции Max Mara в Петербурге отменили из-за коронавируса
Напомним, что ранее организаторы парижской недели моды отменили показы китайских дизайнеров, шоу Armani в Милане прошло без зрителей, а неделя моды в Японии, которая должна была пройти с 16 по 22 марта, не состоится.
Фото: Photo: Filippo Fior / Gorunway.com / Vogue.com
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