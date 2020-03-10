Костюм цвета парного молока и идеальный тренч на весну – посмотрите на новую коллекцию Osome2some

Лукбук коллекции весна-лето сняли на пленку – сюрреалистические кадры стали приложением к основным имиджам вещей. Напомним, что ранее Анна Андриенко и Наталья Бузакова, основательницы Osome2some, выпускали пальто в духе «старого Celine» и платья с эффектом тай-дай.

Фото: архивы пресс-служб

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