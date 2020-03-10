Петербургский бренд Osome2some выпустил весенне-летнюю коллекцию, в которую вошли жакеты оттенка цветущей фиалки, тренч из эко-кожи цвета лимонного тарта и пальто с прямоугольным вырезом и поясом-воротником.
Костюм цвета парного молока и идеальный тренч на весну – посмотрите на новую коллекцию Osome2some
Костюмы цвета парного молока декорировали шелковыми шнурками, а белое платье-комбинацию дополнили открытой спиной. Эклектичные детали вещей раскрываются в движении, делая коллекцию динамичной и добавляя гардеробу настроение lyric touch.
Лукбук коллекции весна-лето сняли на пленку – сюрреалистические кадры стали приложением к основным имиджам вещей. Напомним, что ранее Анна Андриенко и Наталья Бузакова, основательницы Osome2some, выпускали пальто в духе «старого Celine» и платья с эффектом тай-дай.
Фото: архивы пресс-служб
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