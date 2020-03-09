10 часовых новинок марта

Black Bay Bronze

Tudor

Чтобы торжественно ворваться в Россию (а конкретнее — в ДЛТ), швейцарцы не стали ждать столетнего юбилея Tudor в 2026-м. И чудно! Основанная «папой» Rolex Гансом Вильсдорфом компания когда-то поставляла часы европейским подводникам. Теперь честь им отдает 43-миллиметровый корпус из той же бронзы, из которой ковали детали такелажа и рамы иллюминаторов. Бронзовые у этих водостойких до двухсот метров часов также безель, заводная головка и застежка ремешка. Мануфактурный калибр МТ5601 сертифицирован COSC как надежный хронометр и не требует подзавода 70 часов — целые продленные выходные.