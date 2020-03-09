По чему за унылую зиму мы соскучились больше — по снегу или буйству природы — голосуем новыми часами.
10 часовых новинок марта
Metiers d’Art Porcelaine
Blancpain
На мануфактуре в Ле-Брассю целый год бились над тем, чтобы выдать идеальные, как блюдечки из сервиза, фарфоровые циферблаты с ручной росписью. Каждый из восьми прошел несколько фаз сушки и обжига при температуре до 1300 °С, а затем был обрамлен корпусом из белого золота и безелем с 48 бриллиантами.
Big Bang One Click
Hublot
Часы цвета граненой бирюзы в 39-миллиметровом корпусе из стали выпущены ограниченной серией в 50 штук. Безель с бриллиантами и сложносочиненная восьмигранная звезда на циферблате как символ исключительности, а механизм с автоматическим подзаводом и запасом хода в 50 часов – гарант надежности аксессуара.
Moonlight
Palmiero
Ювелир Карло Пальмиеро предлагает носить панно из драгоценных камней прямо на запястье — как эти часы из «сказочной» коллекции, вымощенные разноцветными сапфирами с прожилками черненого золота.
Captain Cook
Rado
Джунгли зовут! И дают отдохнуть под лианами часов 80 — на столько хватает запаса хода механизма C07 новых часов. Вращающийся безель со вставкой из зеленой технологичной керамики плюс завинчивающаяся стальная задняя крышка защищают владельца от весенних паводков: модель водонепроницаема до трехсот метров.
J12 Caliber 12.1
Chanel
«Лучшие женские часы» по версии жюри недавнего Женевского гран-при состоят из стали и высокопрочной белой керамики. Мануфактурный калибр сертифицирован как хронометр COSC и упакован в эстетский 38-миллиметровый корпус.
Defy Classic High Jewellery Rainbow
Zenith
Инкрустируя 41-миллиметровый титановый корпус и безель роскошных часов Zenith Defy Classic High Jewellery Rainbow, ювелиры проделали (уместная тавтология!) титаническую работу. Мы о безупречной подборке драгоценных камней. 48 сапфиров багетной огранки полной радугой расставлены по оттенкам спектра. А слияние всех видимых цветов — белый — демонстрируют 288 бриллиантов.
Autavia
TAG Heuer
Трехстрелочник с автоподзаводом Calibre 5, сертифицированный Швейцарским институтом официального тестирования хронометров (COSC), готов нырять на сотню метров. И с каждым заплывом будет равномерно окисляться по сатинированному 42-миллиметровому корпусу из бронзы. Регулировать этот процесс можно, но наблюдать за стихийной сменой красной патины на зеленую гораздо интереснее, раз уж к воздействию магнитных полей и к коррозии сплав абсолютно равнодушен.
Black Bay Bronze
Tudor
Чтобы торжественно ворваться в Россию (а конкретнее — в ДЛТ), швейцарцы не стали ждать столетнего юбилея Tudor в 2026-м. И чудно! Основанная «папой» Rolex Гансом Вильсдорфом компания когда-то поставляла часы европейским подводникам. Теперь честь им отдает 43-миллиметровый корпус из той же бронзы, из которой ковали детали такелажа и рамы иллюминаторов. Бронзовые у этих водостойких до двухсот метров часов также безель, заводная головка и застежка ремешка. Мануфактурный калибр МТ5601 сертифицирован COSC как надежный хронометр и не требует подзавода 70 часов — целые продленные выходные.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.