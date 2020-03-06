Петербургский бренд одежды My812 стал лауреатом премии Russian Project 2019, в рамках которой жюри ежегодно отмечает выдающиеся проекты российских авторов в сферах моды, дизайна, искусства, архитектуры и технологий.
Петербургский бренд My812 стал лауреатом премии Russian Project 2019
My812 представил на конкурс осенне-зимнюю коллекцию, посвященную спокойствию и тишине, которые появляются после принятия сложного решения. Трикотажные платья и платья из органзы, грифельные и пудровые пальто с высоким воротников и поясом сняты на фоне холодных пейзажей Северной Италии и озера Гарда – именно там был сделан кампейн бренда.
Напомним, My812 – бренд одежды, который открыла лауреат премии нашего журнала «ТОП-50» Альбина Зуева. Ранее дизайнер рассказывала в интервью «Собака.ru», почему офлайн-дистрибуция иногда нужна, и снимала лукбук в Нормандии.
Фото: архивы пресс-служб
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