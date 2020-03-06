Петербургский бренд My812 стал лауреатом премии Russian Project 2019

Напомним, My812 – бренд одежды, который открыла лауреат премии нашего журнала «ТОП-50» Альбина Зуева. Ранее дизайнер рассказывала в интервью «Собака.ru», почему офлайн-дистрибуция иногда нужна, и снимала лукбук в Нормандии.

Фото: архивы пресс-служб

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