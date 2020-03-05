Cocoshnik выпустили весеннюю коллекцию шляп – они декорированы карабинами и гвоздями

Кроме того, в коллекцию вошли лаконичные береты а-ля паризьен – их и шляпы из новой коллекции уже можно купить в бутике бренда на набережной Мойки, 58. Напомним, недавно Cocoshnik отметил пятилетие бренда в отеле SO Sofitel St. Petersburg, а мы делали подборку самых классных головных уборов, которые можно купить в магазинах города.

Фото: архивы пресс-службы

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