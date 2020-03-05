Петербургский бренд Ольги Рузаковой Cocoshnik выпустил весеннюю коллекцию шляп «Metal» и украсил головные уборы карабинами, цепями, гвоздями и люверсами.
Cocoshnik выпустили весеннюю коллекцию шляп – они декорированы карабинами и гвоздями
Металлический декор можно миксовать между собой, собирая шляпу, как конструктор, а также убирать совсем. Чернильные с массивными цепями, кремовые со скрывающими лицо полями, графитовые с пуссетами и белые с серебряным пирсингом без труда превращаются в узнаваемые на просторах петербургских набережных базовые модели Cocoshnik. Симбиоз практичности и дизайна – всегда лайк.
Кроме того, в коллекцию вошли лаконичные береты а-ля паризьен – их и шляпы из новой коллекции уже можно купить в бутике бренда на набережной Мойки, 58. Напомним, недавно Cocoshnik отметил пятилетие бренда в отеле SO Sofitel St. Petersburg, а мы делали подборку самых классных головных уборов, которые можно купить в магазинах города.
Фото: архивы пресс-службы
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