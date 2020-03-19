Дебютная коллаборация PUMA x Charlotte Olympia: союз бокса и голливудского гламура

Что касается одежды, особое внимание стоит обратить на коллекцию футболок с ироничными принтами, велюровую спортивную куртку PUMA x Charlotte Olympia с роскошным леопардовым принтом, в которой хоть сейчас на ринг или на модную вечеринку. А также шорты PUMA x Charlotte Olympia с бахромой и ярко-красным шнурком в качестве акцента, кроп-топ PUMA x Charlotte Olympia с изящной спинкой в виде паутины. Также в коллекции представлены женские свитшоты, приталенные платья миди, спортивные брюки и легинсы.

Коллекция не могла обойтись без аксессуаров, ведь это одна из специализаций бренда Charlotte Olympia: удобная черная сумочка через плечо Bum Bag с роскошной длинной бахромой, шопер «два в одном», а также панама с леопардовым принтом.

С новой коллекцией PUMA x Charlotte Olympia можно выглядеть как кинодива не только на экране, но и в реальной жизни.