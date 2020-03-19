Это первая коллаборация немецкого спортивного гиганта и британского люксового бренда, выпускающего женскую обувь и аксессуары. PUMA открывает новую страницу коллабораций, выбрав для сотрудничества независимых женщин-дизайнеров. В один ряд с Шарлотт можно поставить их совместную работу с Табитой Симмонс и Софией Вебстер. Новая коллекция вдохновлена боксерской эстетикой и Золотым веком Голливуда. Чтобы понять, где истоки этого наслоения смыслов, стоит познакомиться с брендом Charlotte Olympia и его создательницей поближе.
Дебютная коллаборация PUMA x Charlotte Olympia: союз бокса и голливудского гламура
История бренда Charlotte Olympia
Он был основан в 2008 году британским дизайнером Шарлотт Деллал. Его визитная карточка — логотип в виде паутины, символизирующей женские чары. Шарлотт окончила Cordwainers College в Лондоне, в котором студентов обучают созданию обуви и аксессуаров. Сначала девушка трудилась над разработкой коллекций одежды в Emanuel Ungaro и Giambattista Valli, а самыми важными в своей дебютной практике она считает полгода, проведенные в редакции Telegraph под крылом легендарного фэшн-критика Хилари Александр. Но позже Шарлотт полностью отдалась своей страсти к обуви. Ее первым творением стали туфли Dolly. С тех пор эта модель повторяется в каждой коллекции бренда. Вся обувь от Charlotte Olympia делается в Италии и исключительно вручную.
Главная отличительная черта бренда, помимо паутины на подошве, — ироничный дизайн и увеличивающаяся с каждым годом высота каблуков. Кроме того, дизайнер обожает золотой век Голливуда, гламур 1940-х и 1950-х и с детства смотрит старые черно-белые фильмы, их влияние тоже прослеживается в работах Шарлотт. Ее главные голливудские любимицы — Мэрилин Монро и Ава Гарднер. Отсюда пристрастие к идеальной укладке в любой ситуации и неизменная красная помада на губах.
Почему бокс?
С паутиной и голливудским влиянием разобрались. Но откуда взялся бокс? Шарлотт говорит, что это ее любимый вид спорта для поддержания формы, кроме прочего, их роднит то, что боксеры тоже любят наряжаться, несмотря на брутальность своего занятия. Шелковые халаты, яркие шорты — все это находит отклик в душе дизайнера. Чтобы показать, насколько ей близка эта эстетика, в качестве главной модели для коллекции Шарлотт выбрала свою сестру Элис, профессиональную манекенщицу.
Что покупать в PUMA x Charlotte Olympia?
Модель кроссовок Rise отличается гламурным сочетанием нежно-розового оттенка и золотых вставок в передней и задней части. Белые шнурки выглядывают из черной лакированной кожи, прошитой красной строчкой зигзаг. Кроссовки Deva и Cali Sport также включают блестящие акценты, но у каждой модели есть своя изюминка, будь то бахрома, леопардовый принт или вышитая кошачья мордочка. Любимая модель самой Шарлотт — кроссовки Cali с изображением леопарда. Его голова и туловище украшают левый кроссовок, а на правом разместился роскошный длинный хвост животного. Модель на платформе, выполненная преимущественно в белом цвете, выглядит весьма универсально, так что ее можно носить не только со спортивным луком, но и с каким угодно еще. В коллекции также есть шлепки Leadcat, в которых вы будете блистать (во всех смыслах этого слова).
Что касается одежды, особое внимание стоит обратить на коллекцию футболок с ироничными принтами, велюровую спортивную куртку PUMA x Charlotte Olympia с роскошным леопардовым принтом, в которой хоть сейчас на ринг или на модную вечеринку. А также шорты PUMA x Charlotte Olympia с бахромой и ярко-красным шнурком в качестве акцента, кроп-топ PUMA x Charlotte Olympia с изящной спинкой в виде паутины. Также в коллекции представлены женские свитшоты, приталенные платья миди, спортивные брюки и легинсы.
Коллекция не могла обойтись без аксессуаров, ведь это одна из специализаций бренда Charlotte Olympia: удобная черная сумочка через плечо Bum Bag с роскошной длинной бахромой, шопер «два в одном», а также панама с леопардовым принтом.
С новой коллекцией PUMA x Charlotte Olympia можно выглядеть как кинодива не только на экране, но и в реальной жизни.
Новые вызовы
Бренд Charlotte Olympia известен за дух pin-up и нотки голливудского шика. Так что работа над спортивной коллекцией — это настоящий челлендж. Причем этот тезис работает и в обратную сторону, ведь Шарлотт Деллал привнесла в классический облик PUMA свою эстетику: леопардовые принты, бахрому, вышитые кошачьи мордочки в стиле знаменитой линейки Kitty или Emoticats, и конечно, неизменную золотую паутину.
Коллекция PUMA x Charlotte Olympia будет доступна с 6 марта на официальном сайте бренда или в магазинах:
Санкт-Петербург
ТРЦ «Галерея»
PUMA Select, 3-й этаж
Москва
Универмаг «Цветной»
PUMA, 2-й этаж
Цветной б-р, 15
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