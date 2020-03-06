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Что носить осенью? 13 главных трендов Недели моды в Париже

Перчатки в тон сумке, образы в одном цвете, но с религиозными отсылками и иллюзия нижнего белья на одежде – рассказываем, как должны выглядеть герои стритстайла будущего сезона.

  • Lanvin, осень-зима 2020

  • Maison Margiela, осень-зима 2020

  • Lanvin, осень-зима 2020

  • Giambattista Valli, осень-зима 2020

  • Lacoste, осень-зима 2020

Перчатки в тон сумке

Носить сумку и обувь одного цвета – моветон, а перчатки и сумку тон в тон – новый тренд, которому отдали должное многие дизайнеры. Giambattista Valli пошли дальше и предложили вариант не просто в синонимичном оттенке, но с одинаковым принтом – и представили образ с длинными перчатками с цветочной абстракцией и такой же сумкой. 

  • Balenciaga, осень-зима 2020

  • Chanel, осень-зима 2020

  • Givenchy, осень-зима 2020

  • Valentino, осень-зима 2020

  • Stella McCartney, осень-зима 2020

Религиозные мотивы

Новое десятилетие пугает – факт. Санкции, катаклизмы и пандемии вынуждают искать ответы на философские и риторические вопросы. Отсюда перерождение церковных образов, платья, сшитые по лекалам нарядов клириков и кресты в виде принтов и украшений. У Демны Гвасалия модели ходили по воде (первые ряды и подиум были затоплены), а у Виржини Виар появлялись в папских феррайоло по двое и по трое – сакральные числа в христианстве.

В Париже прошел показ Balenciaga: затопленный подиум, видео землетрясений и рясы священников

  • Loewe, осень-зима 2020

  • Y/Project, осень-зима 2020

  • Rochas, осень-зима 2020

  • Nina Ricci, осень-зима 2020

  • Paco Rabanne, осень-зима 2020

Длинные рукава

Осенью не придется отказывать себе в покупке или гуглить контакты ближайшего ателье, если свитер, пальто или рубашка велики. Носим как есть – спустя рукава (правда, работать так, все-таки не советуем). Ленивые и расслабленные модели ищем у Loewe и Nina Ricci.

Шапки-парики и сумки, украшенные керамикой Takuro Kuwata: посмотрите на осенне-зимнюю коллекцию Loewe

  • Thom Browne, осень-зима 2020

  • Comme des Garçons, осень-зима 2020

  • Undercover, осень-зима 2020

  • Dries Van Noten, осень-зима 2020

  • Junya Watanabe, осень-зима 2020

Гиперболизация

В мире бушует коронавирус (в Петербурге подтвердили первый случай заболевания!) и отменяются показы – и дизайнеры в противовес создают гиперболизированные и фовистические образы. Юбки невообразимых форм, бешеное сочетание принтов и маски-шоу напоминают пир во время чумы – или предложение наслаждаться жизнью, несмотря ни на что. 

  • Valentino, осень-зима 2020

  • Saint Laurent, осень-зима 2020

  • Rochas, осень-зима 2020

  • Dries Van Noten, осень-зима 2020

  • Off White, осень-зима 2020

Блестящее платье

В наступающем сезоне блестящему платью быть! Красное, как у Valentino или Saint Laurent (Энтони Ваккарелло устроил латексную революцию и сделал из некогда пошлого материала всю коллекцию), или цвета расплавленного серебра, как у Off-White. 

Новая коллекция Valentino: рубиновые платья в пол и плащи, напоминающие кольчугу

  • Y/Project, осень-зима 2020

  • Isabel Marant, осень-зима 2020

  • Lutz Huelle, осень-зима 2020

  • Balmain, осень-зима 2020

  • Off-White, осень-зима 2020

Костюм с активным принтом

Брючный или юбочный костюм (как у героинь «Служебного романа», только лучше!) с активным принтом – одна из тенденции сезона осень-зима 2020. В мелкую цветочную вязь можно найти у Isabel Marant, Y/Project и Lutz Huelle, а с летописью геройских событий – у Balmain.

  • Givenchy, осень-зима 2020

  • Issey Miyake, осень-зима 2020

  • Maison Margiela, осень-зима 2020

  • Loewe, осень-зима 2020

  • Lanvin, осень-зима 2020

Разрезы на рукавах

Разрезы на рукавах, которые в прошлом имели исключительно практическую функцию, обеспечивая удобство передвижения – тренд. Носим с длинными перчатками, как предлагает Givenchy, или на пару с подругой (с которой вы в прямом смысле не разлей вода), как на показе Issey Miyake.

  • Miu Miu, осень-зима 2020

  • Givenchy, осень-зима 2020

  • Rokh, осень-зима 2020

  • Undercover, осень-зима 2020

  • Lutz Huelle, осень-зима 2020

Клетка

Черно-белая клетка – это отлично, но черно-желтая, бело-зеленая, розово-синяя – еще лучше! Отмечаем уже сейчас в виш-листе дутый ватник Miu Miu, ассиметричное платье из трех принтов Rokh и вязаный костюм с бахромой Undercover. 

Религиозные отсылки, кресты из страз и принты, похожие на витражи: в Гран-Пале прошел показ Chanel

  • Alexander McQueen, осень-зима 2020

  • Chanel, осень-зима 2020

  • Givenchy, осень-зима 2020

  • Chloé, осень-зима 2020

  • Paco Rabanne, осень-зима 2020

Чехлы для всего на свете

Только мы обсудили сумку-бокал для шампанского Ulyana Sergeenko Couture, как дизайнеры снова за свое. В этом сезоне вместе с практичными клатчами (но можно вместо них!) предлагают носить чехлы для всего на свете – от бутылки с водой (как у Chloé) и до AirPods (как у Chanel). 

  • Isabel Marant, осень-зима 2020

  • Balmain, осень-зима 2020

  • Balenciaga, осень-зима 2020

  • Rick Owens, осень-зима 2020

  • Balmain, осень-зима 2020

Высокие сапоги

Чем выше, тем лучше! Натягиваем до самых бедер, как делает Balenciaga, или стилизуем с юбкой и платьем, декорированными разрезом спереди, как у Balmain и Isabel Marant. 

Петербургские модели Алина Болотина и Катя Лапочкина на показе осень-зима Saint Laurent в Париже

  • Haider Ackermann, осень-зима 2020

  • Rochas, осень-зима 2020

  • Saint Laurent, осень-зима 2020

  • Off-White, осень-зима 2020

  • Rick Owens, осень-зима 2020

Один цвет

Забываем о трудностях колористики, а последовательные инструкции, рассказывающие, какие цвета можно сочетать между собой, отправляем в урну. Осенью выбираем один оттенок и топим за него. Наш совет – фиолетовый, ставший новым черным, или спокойный синий, который институт Pantone назвал цветом года.

  • Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, осень-зима 2020

  • Y/Project, осень-зима 2020

  • Off-White, осень-зима 2020

  • Balmain, осень-зима 2020

  • Rokh, осень-зима 2020

Цепи

Цепи стали поясами у Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood и ободками у Rokh. Y/Project сделал их частью принта с эффектом иллюзии – на последней креативный дизайнер бренда Гленн Мартенс построил главный хайп коллекции. 

  • Louis Vuitton, осень-зима 2020

  • Miu Miu, осень-зима 2020

  • Mugler, осень-зима 2020

  • Rokh, осень-зима 2020

  • Y/Project, осень-зима 2020

Иллюзия нижнего белья

Нижнее белье, которое стало частью повседневного гардероба в прошлом году, слилось с ним окончательно: на топах Louis Vuitton и джинсах Y/Project появились миражи бра и трусиков, а Mugler сделали комбинезон, украшенный дополненной реальностью боди.

Модели из Петербурга Мария Скокова и Алина Болотина на показе Louis Vuitton в Лувре

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Наташа Лыбина,
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