Что носить осенью? 13 главных трендов Недели моды в Париже

Чехлы для всего на свете

Только мы обсудили сумку-бокал для шампанского Ulyana Sergeenko Couture, как дизайнеры снова за свое. В этом сезоне вместе с практичными клатчами (но можно вместо них!) предлагают носить чехлы для всего на свете – от бутылки с водой (как у Chloé) и до AirPods (как у Chanel).