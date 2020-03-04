Весенняя коллекция французского бренда Gerard Darel, открытого в 1971 году супругами Жераром и Даниэль Дарель, – повесть о путешествиях, хиппи-тусовках и музыкальных фестивалях. В линейку вошли джинсы-клеш (с принтом тай-дай, пудрово-розовые и в вертикальную полоску!), поэтичные рубашки с кружевом и принтованные панамы (как у Беллы Хадид!).
Что покупать в новой коллекции Gerard Darel – мы выбрали 20 вещей-шоустопперов весны
Юбка ниже колена из пэчворк-денима как новый черный этого сезона должна появиться у всех. Для тех, кто боится подпоясывать ее веревкой (модно!) Gerard Darel выпустили плетеные из бичевки пояса – разумная альтернатива смелому тренду. Тренчи весной чередуем с накидками в ленивом бохо-стиле и дополняем вязаными клатчами, а матроски и кожаные сабо – сумкой с бахромой.
Косуха (постоянный гость весенних гардеробов), украшенная (по классике!) ассиметричной молнией, и свитер с манжетами на рукавах – вещи-основы для десятка образов. Их и другие предметы коллекции Gerard Darel ищем в монобутике бренда на Большом проспекте Петроградской стороны, 23.
Фото: архивы пресс-служб
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.