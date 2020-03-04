Что покупать в новой коллекции Gerard Darel – мы выбрали 20 вещей-шоустопперов весны

Юбка ниже колена из пэчворк-денима как новый черный этого сезона должна появиться у всех. Для тех, кто боится подпоясывать ее веревкой (модно!) Gerard Darel выпустили плетеные из бичевки пояса – разумная альтернатива смелому тренду. Тренчи весной чередуем с накидками в ленивом бохо-стиле и дополняем вязаными клатчами, а матроски и кожаные сабо – сумкой с бахромой.