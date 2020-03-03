Маст-хэв весны, по мнению директора отдела моды Ксении Гощицкой? Брендированный принтом Dior Oblique кейс Rimowa для пикника с шампанским. И перламутровые туфли. И плиссированный тренч. Как можно выбрать что-то одно?
Голографические туфли, серебряная косынка (круче, чем у вашей бабушки!) и еще 20 главных покупок марта
В ДЛТ приезжает новый Jacquemus – коллекцией Le Coup de Soleil, «Солнечный удар», мы бредим уже полгода: с тех пор как увидели невероятный показ среди лавандовых холмов. Шоу в честь десятилетие своего бренда Симон Порт-Жакмю устроил близ коммуны Салон-де-Прованс, где провел детство. «Я хочу, чтобы показ Jacquemus был похож на картину Хокни или инсталляцию Кристи», – сказал дизайнер и вывел на ярко-розовый подиум моделей в белых оверсайз-пиджаках, желтых сафари-туниках, голубых микрошортах и оранжевых соломенных шляпах-гигантах. Но если говорить о том, что носить можно уже сейчас в Петербурге, то мы ставим на серьги Les Mimosas, неоново-розовый оверсайз-пиджак и художественные рубашки с васильковым принтом. ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21-23
«Пылающе-алый», как его художественно назвал институт цвета Pantone, жакет из твида Claudie Pierlot – разумная инвестиция: даже если наденете к этой вечной классике микрошорты, как настаивают буквально все дизайнеры, будете иметь вид многомудрой студентки Сорбонны. Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Неважно, рейв, вог-бал или выставка кинетического искусства в «Манеже» — голографические лодочки Gianvito Rossi везде желанный гость (и даже где-то экспонат!). ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Костюм супергероя — это не эластичное трико и плащ, а пиджак и брюки Henderson. Благодаря технологии Wool Stretch сохраняют идеальную форму даже после путешествия из Петербурга в Москву (верно и в обратном направлении!). Henderson, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Сумка Aigner сохраняет винтажный дух, имеет ярко-синий окрас и минималистичный силуэт (похоже, это ремикс культовой «докторской» сумки бренда со столетней историей) — и все это ну очень актуально этой весной. Aigner, Zsar Outlet Village, Vaalimaa, Rouvanmaentie, 3
Сумку Chanel 19 придумал Карл Лагерфельд — оттого носим ее с особенной гордостью: ярко-травяная (тренд!), «дутая», в удобном размере миди — помещается и телефон, и новая книга Молли Уотсон «Станем ли мы все веганами?» — о насущном и тоже в зеленой обложке. Chanel, Невский пр., 152
Prada взяли нейлоновую авоську из 1980-х и превратили ее из продуктовой сумки в гибрид арт-объекта (что очень в духе Миуччи Прады) и кисета (что очень модно). Внутри каркаса — атласный мешочек средних размеров (как раз, чтобы положить туда вупипай и экокружку для кофе), а снаружи плетение: из «дутой» кожи серебряного цвета, из деревянных бусин или бечевки. Носим с классическими костюмами из экокожи, как на показе Prada, и не удивляемся, если увидим эту высокохудожественную авоську во «Французском диспетчере», следующем фильме Уэса Андерсона. Prada, Б. Конюшенная ул., 13
Самый актуальный фасон сезона — джинсы клеш на высокой талии Gerard Darel. Ставим суперлайк за «летний» деним в белые кубики и винтажные карманы как из 1970-х. Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Носить косынку петербургского бренда Asya Malbershtein, как A$AP Rocky или Аленка, все еще актуально, но можно повязывать аксессуар на шее как платок или арафатку. Asya Malbershtein, Суворовский пр., 35
Кейп, пончо или накидка? Оверсайз-плащ Maje похож на пенулу — широкую верхнюю одежду с капюшоном, которую древние римляне обожали за удобный для путешествий крой. Если перехватить массивным ремнем — будете самой модной патрицианкой. Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Весенняя коллекция Karl Lagerfeld посвящена Баухаусу — стилю, который отметил сто лет, но только прибавил в актуальности: функционален, геометричен, заботится о человеке и его потребностях (это важно!). Берем: свитшот с перфорированными рукавами (и кибер-разрезами!), юбку плиссе на резинке (правильной длины по колено!), поясную сумку «3 в одном» (на ремне крепятся сразу три небольших кошелька!). BOSCOFAMILY, Невский пр., 11.
Орел на роскошной сумке Stefano Ricci — не просто символ марки, он явно приносит удачу! Семья Риччи, уважаемые участники союза главных люксовых марок мужской одежды в Италии Classico Italia, — единственные, кому флорентийцы позволили провести шоу в галерее Уффици. Stefano Ricci, наб. реки Фонтанки, 42
Значит, записывайте! Будь ваш пиджак сто раз роскошен, как вот этот подиумный белоснежный с весеннего показа Ermanno Scervino, подпоясываемся веревкой — и не думаем о ложных ассоциациях с Платоном Каратаевым: шнур из кожи или льна — это новый ремень. Горошек делает актуальным любой лук: даже джинсы, надетые с декольтированной блузой в горох, пустят в оперу. Кимоно вместо летнего пальто — знак того, что вы точно в курсе арт-процессов (29 февраля в Музее Виктории и Альберта открылась выставка, культивирующая этот иконический предмет японского костюма). А сумка с массивной цепочкой и бра из кристаллов поверх футболки с надписью Normal доказывает: вы точно не нормальная, а выдающаяся. На том и стоим! Ermanno Scervino, Невский пр., 12
В ретроградный Меркурий (а он продлится до середины марта) все завязано на камбэках. Но в случае с балетками и лодочками (на устойчивом каблуке!) Salvatore Ferragamo мы этому только рады. В основе силуэта новых Viva — культовые для дома туфли Vara, которые в 1979 году придумала Фиамма Феррагамо. Однако дизайнер Пол Эндрю сделал силуэт актуальнее: нос у Viva стал узким и длинным, бант — объемным. А цвета Пол подобрал такие, что хочется унести с собой всю палитру и составить «недельку» из Viva, меняя золотые туфли на небесно-голубые, а телесные — на джинсовые. Носим эту пару, как на показах Недели моды в Милане — с высокими хлопковыми носками и микрошортами. Salvatore Ferragamo, Невский пр., 150
Босоножки Sandro с тонкими ремешками и квадратным носом обязательны в новом сезоне (да, маст-хэв маст-хэвов!), но еще круче носить их с тренчем-плиссе, ведь этой весной классический плащ меняет обличья: превращаясь в платье с драпировками, например. Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
С кейсом для шампанского из коллаборации Dior & Rimowa (мастеров багажных дел в кругу LVMH!) начнем сезон пикников. Ким Джонс украсил эту ценную кладь классическим принтом Dior Oblique с эффектом деграде (стиль!), а инновационный немецкий бренд ответил за прочный каркас из ультралегкого алюминия. Кроме кейса, в коллекцию вошли алюминиевые клатчи под кодовым названием «Мечта хайпбиста» и два вида чемоданов — классический и ручная кладь (и все это можно заказать в Петербурге!). Dior, Невский пр., 113
Если вы тоже влюбились в костюмы «Маленьких женщин» Греты Гервиг, то вот хорошие новости: в Babochka приехал бренд Khaite — шоустоппер последней Недели моды в Нью-Йорке! Вместо рюшей и кружева современные сестры Марч носят топы с рукавами-буфами и из тонкого тюля, а к ним — юбки-годе с фатиновыми пачками, шорты-бермуды и брюки идеальной посадки. BABOCHKA, Невский пр., 153
«Кенгуру» впервые привезли детскую линию Balmain в Петербург. У любимого бренда семьи Кардашьян будем брать спортивные костюмы, платья с пайетками и джинсовые жакеты с винтажными пуговицами — все как во «взрослой» коллекции Оливье Рустена. «Кенгуру», Большой пр. П. С., 17
Comme des Garcons возвращают клатч на рампе. Модель «под винтаж» из линейки Aoyama Special команда Рей Кавакубо предлагает носить с широким ремешком cross-body или в руках — как небезызвестный «пельмешек». Comme des Garсons, Невский пр., 54
Такого накала актуальных трендов, как в весенней коллекции Gerard Darel, мы не видели давно. Но давайте по порядку? Дизайнеры Gerard Darel аккуратно собрали в весеннюю коллекцию все важнейшие тенденции, как муза этого парижского бренда Шарлотта Генсбур — все главные европейские кинонаграды. Но что заслуживает special mention — это расслабленное бохо, которое (вангуем!) мы точно увидим этой весной на фестивале Coachella! Берем накидки в стиле хиппи, рубашки с принтом тай-дай и псевдовинтажные джинсы и обыгрываем их с оверсайз-клатчами и кисетами из цветной кожи (маст!), с анималистичным принтом, бахромой или классическими плетенками — наш фирменный слоган «дайте две» решительно не подходит. Дайте пять! Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Сумка Carmen от Michael Michael Kors обзавелась не только всеми актуальными оттенками (от фуксии и лавандового до пыльно-серого), но и главным аксессуаром сезона весна-лето — 2020 — ремешком на цепочке. Последний пусть раньше и был прерогативой небольших сумок и клатчей, в этом сезоне добрался до полноразмерных «почтальонок» и вдохновляет как Беллу Хадид (кстати, лицо бренда Michael Michael Kors), так и героиню нашей обложки Аглаю Тарасову. Michael Michael Kors, ТPЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Текст: Маргарита Шмакова
Фото: архивы пресс-служб
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