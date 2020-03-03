Голографические туфли, серебряная косынка (круче, чем у вашей бабушки!) и еще 20 главных покупок марта

В ретроградный Меркурий (а он продлится до середины марта) все завязано на камбэках. Но в случае с балетками и лодочками (на устойчивом каблуке!) Salvatore Ferragamo мы этому только рады. В основе силуэта новых Viva — культовые для дома туфли Vara, которые в 1979 году придумала Фиамма Феррагамо. Однако дизайнер Пол Эндрю сделал силуэт актуальнее: нос у Viva стал узким и длинным, бант — объемным. А цвета Пол подобрал такие, что хочется унести с собой всю палитру и составить «недельку» из Viva, меняя золотые туфли на небесно-голубые, а телесные — на джинсовые. Носим эту пару, как на показах Недели моды в Милане — с высокими хлопковыми носками и микрошортами. Salvatore Ferragamo, Невский пр., 150