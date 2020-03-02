Новая коллекция Alexander McQueen: костюмы в клетку, платья с портупеями и высокие сапоги

Ключевые цвета коллекции – красный, черный и белый. В этих оттенках (или в их сочетаниях) были созданы практически все 47 образов, показанных на подиуме. Образы моделей дополнили аккуратные прически с алыми прядями и натуральный (и не перетягивающий на себя внимание) макияж.

Фото: Gio Staiano for Nowfashion.com

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