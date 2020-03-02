В Париже прошел показ Alexander McQueen: креативный директор бренда Сара Бертон показала осенне-зимнюю коллекцию, в которую вошли костюмы в клетку, платья с кожаными портупеями и высокие сапоги.
Новая коллекция Alexander McQueen: костюмы в клетку, платья с портупеями и высокие сапоги
Линии, пересекающиеся под прямым углом, ромбы и колор-блоки стали лейтмотивом коллекции. Пышные платья в викторианском стиле украсили принты (синонимичные картинкам в калейдоскопе), а приталенные жакеты – рукава, напоминающие крылья.
Ключевые цвета коллекции – красный, черный и белый. В этих оттенках (или в их сочетаниях) были созданы практически все 47 образов, показанных на подиуме. Образы моделей дополнили аккуратные прически с алыми прядями и натуральный (и не перетягивающий на себя внимание) макияж.
Фото: Gio Staiano for Nowfashion.com
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