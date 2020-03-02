Неделю моды в Токио отменили из-за коронавируса – она должна была пройти с 16 по 21 марта. Креативный директор бутика Restir Майко Шибата (Maiko Shibata) предположил, что это может стать отличным поводом для поиска новых способов взаимодействия дизайнеров и аудитории в digital-формате, а директор Japan Fashion Week Organisation Каору Имаджо (Kaoru Imajo) рассказал изданию Business of fashion, что они сделают все возможное, чтобы привлечь внимание мировых СМИ к коллекциям японских дизайнеров.