Британец Джонатан Андерсон показал на неделе моды в Париже осенне-зимнюю коллекцию Loewe. Скульптурные формы, строгие геометричные линии и контрастные цвета – три кита, на базе которых были созданы вещи. Визуальная иллюзия боди на платьях, нарочито длинные рукава и гиперболизированные воротники присутствовали в каждом втором (если не первом) образе на подиуме.
Шапки-парики и сумки, украшенные керамикой Takuro Kuwata: посмотрите на осенне-зимнюю коллекцию Loewe
Аксессуар следующей зимы – шапка из страусиных перьев, похожая на парик (для тех, кто любит в холодное время года держать голову в тепле и забыть об укладке). Сумки, украшенные керамическими работами японца Takuro Kuwata, – история в стиле see now, buy right now и, пожалуй, первая вещь в wait-list.
В показе Loewe приняла участие петербургская модель Алина Болотина (она вышла на подиум в пальто с широким тканевым поясом и в туфлях с нашивками) и Кайя Гербер в темно-синем платье сложного кроя с пятном доспехов на груди.
Фото: Gio Staiano for Nowfashion.com
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