Шапки-парики и сумки, украшенные керамикой Takuro Kuwata: посмотрите на осенне-зимнюю коллекцию Loewe

В показе Loewe приняла участие петербургская модель Алина Болотина (она вышла на подиум в пальто с широким тканевым поясом и в туфлях с нашивками) и Кайя Гербер в темно-синем платье сложного кроя с пятном доспехов на груди.

Фото: Gio Staiano for Nowfashion.com

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