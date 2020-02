Шапки-парики и сумки, украшенные керамикой Takuro Kuwata: посмотрите на осенне-зимнюю коллекцию Loewe

Аксессуар следующей зимы – шапка из страусиных перьев, похожая на парик (для тех, кто любит в холодное время года держать голову в тепле и забыть об укладке). Сумки, украшенные керамическими работами японца Takuro Kuwata, – история в стиле see now, buy right now и, пожалуй, первая вещь в wait-list.