Converse запустили кампанию Love fearlessly – и призвали не бояться быть собой

В рамках промо команда бренда расскажет реальные истории ребят из коммьюнити о том, как они приняли себя такими, какие они есть. Девизом кампании стала измененная строка «Love is all you need» из одноименной песни Beatles, в варианте Converse она звучит как «One like is all you need» (и этот лайк должны поставить себе именно мы).