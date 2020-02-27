Converse запустили рекламную кампанию Love fearlessly. Ее цель – напомнить, как важно любить себя без оглядки на чужое мнение. Команда бренда считает: уверенность и гармония не зависят от социальных сетей и не могут быть основаны на количестве лайков или комментариев.
Converse запустили кампанию Love fearlessly – и призвали не бояться быть собой
В рамках промо команда бренда расскажет реальные истории ребят из коммьюнити о том, как они приняли себя такими, какие они есть. Девизом кампании стала измененная строка «Love is all you need» из одноименной песни Beatles, в варианте Converse она звучит как «One like is all you need» (и этот лайк должны поставить себе именно мы).
Бренд также выпустил коллекцию кед Love fearlessly – модели, объединенные общей концепцией, отличаются друг от друга небольшими элементами дизайна. Одни украсили пунктирные линии из сердец, другие – фразы love fearlessly и love yourself first, третьи – высокая платформа. Напомним, ранее Converse делали коллаборацию с Undercover и выпускали кеды из пластиковых бутылок, старого денима и остатков собственного производства.
Фото: архивы пресс-служб
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.