Maje выпустили коллекцию весна-лето – она вдохновлена штатом Флорида и роуд-трипами

Для каждой точки на карте – своя линия одежды: сексуальные платья A-линии, короткие дутые юбки и рубиновые велосипедки для лучших вечеринок на пляже, сарафи-куртка песочного цвета и плиссированное пончо для исследования джунглей и саванны, черно-белый клетчатый костюм с тромбовидным рисунком для свиданий в Орландо и милитари-жакеты в дуэте с соломенными шляпами для приключений на клочке земли посреди океана.