Французский бренд Maje показал коллекцию весна-лето – она «приглашает» отправиться в роуд-трип по штату Флорида и своими глазами увидеть пляжи Майами-Бич, национальный парк Эверглейдс, город Орландо и остров Ки-Уэст, который находится в 150 километрах от Кубы.
Maje выпустили коллекцию весна-лето – она вдохновлена штатом Флорида и роуд-трипами
Для каждой точки на карте – своя линия одежды: сексуальные платья A-линии, короткие дутые юбки и рубиновые велосипедки для лучших вечеринок на пляже, сарафи-куртка песочного цвета и плиссированное пончо для исследования джунглей и саванны, черно-белый клетчатый костюм с тромбовидным рисунком для свиданий в Орландо и милитари-жакеты в дуэте с соломенными шляпами для приключений на клочке земли посреди океана.
В коллекцию вошли поясные, трапецевидные и круглые сумки, чехлы для помады, телефона и бутылки с водой – вязаные крючком или из крокодиловой кожи. Вещи поступят в продажу в ближайщее время – найти их можно в Петербурге в монобутике Maje на Большом проспекте Петроградской стороны, 57/1.
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