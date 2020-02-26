Вчера на площади Трокадеро в Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Saint Laurent. В шоу приняла участие петербурженка Алина Болотина – она появилась на подиуме в юбке и высоких ботфортах из латекса тон в тон, прозрачной блузке в клетку и длинных перчатках.
Петербургская модель Алина Болотина на показе осень-зима Saint Laurent в Париже
Латекс стал главным материалом коллекции – из него были сделаны не только юбки и ботфорты, но и леггинсы, платья, водолазки, кроп-топы. Пиджаки строгого кроя и платки, повязанные, как галстуки, цепи и браслеты, надетые поверх одежды, и корсеты, замиксованные с шубами, можно было увидеть на моделях, выходивших на минималистичный (в отличие, например, от Dior) и дополненный только игрой света и тени подиум.
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