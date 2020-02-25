Бренд Roma Uvarov Design, основатель которого – победитель конкурса «Собака.ru», дизайнер Рома Уваров, показал рекламную кампанию весна-лето. Съемки прошли в московской деревне Новоподрезково: на снимках фотографа Алексея Никишина модели гуляют с рыночными клетчатыми сумками, позируют в разобранной теплице и выгуливают гусей.
Бренд Roma Uvarov Design выпустил рекламную кампанию весна-лето – на снимках модели выгуливают гусей
Весеннюю коллекцию Рома Уваров, известный театральным и максималистским стилем, посвятил романтике вольной цыганской жизни и фильмам Эмира Кустурицы. Вещи украсили цветочные узоры, мелкая клетка и аутентичные декоры из страз. Платья, сделанные с использованием техники пэчворк, oversize-блузы с пышными рукавами и костюмы с объемными плечами дополнили цепи, кольца и серьги под золото – дизайнер предлагает носить их сразу вместе (чем больше, тем лучше!).
Следуя принципам осознанной моды, дизайнер сшил сумки-фермуары из винтажных ковров, детали советских люстр использовал в декоре пиджаков, а старые монеты превратил в пуговицы на кардигане. Вышивки с птицами – ремейк винтажных полотенец, которые команда бренда нашла на барахолках, а также символ цыганского народа, который, согласно поверьям, произошел от птиц, спустившихся на землю и ставших людьми. Одежду можно купить, начиная с 24 февраля, на сайте агентства NOB, которое представляет Roma Uvarov Design.
Фотограф: Алексей Никишин
Директор съемки: Роман Уваров
Модели: Светлана Март, Стелла Самородина, Виктория Пенькевич
Стилисты: Ольга Крапивкина, Дмитрий Дмитриев
Mua & Hair: Юлия Димитриева
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