Бренд Roma Uvarov Design выпустил рекламную кампанию весна-лето – на снимках модели выгуливают гусей

Следуя принципам осознанной моды, дизайнер сшил сумки-фермуары из винтажных ковров, детали советских люстр использовал в декоре пиджаков, а старые монеты превратил в пуговицы на кардигане. Вышивки с птицами – ремейк винтажных полотенец, которые команда бренда нашла на барахолках, а также символ цыганского народа, который, согласно поверьям, произошел от птиц, спустившихся на землю и ставших людьми. Одежду можно купить, начиная с 24 февраля, на сайте агентства NOB, которое представляет Roma Uvarov Design.

Фотограф: Алексей Никишин

Директор съемки: Роман Уваров

Модели: Светлана Март, Стелла Самородина, Виктория Пенькевич

Стилисты: Ольга Крапивкина, Дмитрий Дмитриев

Mua & Hair: Юлия Димитриева

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