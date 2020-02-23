В Милане пройдет модный показ Armani без зрителей из-за коронавируса

Добавим, что из-за коронавируса в Италии отменили также несколько футбольных матчей, а власти Венето планируют отказаться от проведения Венецианского карнавала. По последним данным, более ста человек заражены в стране. Людям, которые проживают в зонах вспышки заболевания, нельзя покидать свои дома, посещать музеи и другие общественные места. За нарушение условий карантина предусмотрено уголовное наказание.