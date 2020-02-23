На показ новой коллекции модного дома Джорджо Армани в Милане не пустят зрителей из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает Vogue.
В Милане пройдет модный показ Armani без зрителей из-за коронавируса
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Фото: Shutterstock
В пресс-службе модного дома пояснили, что модельер принял такое решение, чтобы обезопасить гостей. Кроме того, будет вестись прямая трансляция шоу из пустого зала, которую можно посмотреть на сайте и в соцсетях бренда.
Добавим, что из-за коронавируса в Италии отменили также несколько футбольных матчей, а власти Венето планируют отказаться от проведения Венецианского карнавала. По последним данным, более ста человек заражены в стране. Людям, которые проживают в зонах вспышки заболевания, нельзя покидать свои дома, посещать музеи и другие общественные места. За нарушение условий карантина предусмотрено уголовное наказание.
Ранее стало известно, что китайские бренды не будут участвовать в парижской Неделе моды из-за коронавируса. Сообщается, что шесть вычеркнутых из расписания брендов – Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhang, Calvin Luo и Maison Mai – получат альтернативные возможности показать коллекции (какие именно, не уточняется).
Первый смертельный случай от коронавируса в Европе был зафиксирован во Франции. Скончался 80-летний мужчина, который прибыл в страну 16 января из Китая. «Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии», — поделилась министр здравоохранения Франции Аньез Бузен.
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