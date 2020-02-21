Петербургский магазин Protestore выпустил футболки и свитшоты с надписями «бьет значит бьет» и «храни очаг»

«Мы хотим изменить отношение людей к проблеме домашнего насилия. Показать, что оно не есть норма. Не ценность, не часть менталитета и даже не семейное дело. Домашнее насилие – это преступление, за которым должно следовать наказание», – говорят в Protestore. Купить коллекцию можно на сайте protestore.ru – 10% с каждой продажи каждой вещи линейки отправятся в центр «Насилию.нет».