Петербургский магазин Protestore выпустил коллекцию футболок и свитшотов, посвященную борьбе с домашним насилием. Вещи украсили четыре принта («бьет значит бьет», «храни очаг», «91%» и «традиционные ценности») сделанные в коллаборации с движением «Время» и московской художницей Марианной Яковлевой.
Петербургский магазин Protestore выпустил футболки и свитшоты с надписями «бьет значит бьет» и «храни очаг»
«Мы хотим изменить отношение людей к проблеме домашнего насилия. Показать, что оно не есть норма. Не ценность, не часть менталитета и даже не семейное дело. Домашнее насилие – это преступление, за которым должно следовать наказание», – говорят в Protestore. Купить коллекцию можно на сайте protestore.ru – 10% с каждой продажи каждой вещи линейки отправятся в центр «Насилию.нет».
Фото: архивы пресс-службы
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