Subbota Showroom запустили интернет-магазин – и анонсировали скидки на любимые бренды до 70%

В рамках запуска команда Subbota Showroom анонсировала скидки до 70% на ряд брендов и скидку 10% на первую покупку онлайн – для этого достаточно подписаться на рассылку новостей сайта. Напомним, ранее основательницы проекта Юлия Большакова и Юлия Осипова сняли кампейн в стиле «Мечтателей» Бертолуччи и создали собственную линию одежды Subbota label.

Фото: subbotastore.ru

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