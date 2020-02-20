Петербургский магазин Subbota Showroom (или secret fashion place, как называют проект его основательницы Юлия Большакова и Юлия Осипова) запустил сайт. Теперь вещи Alina Komarovskaia, Luda Nikishina, Sofia Zharova, Hatfield и других брендов можно купить не только на Большой Конюшенной, 1, но и онлайн.
Subbota Showroom запустили интернет-магазин – и анонсировали скидки на любимые бренды до 70%
В рамках запуска команда Subbota Showroom анонсировала скидки до 70% на ряд брендов и скидку 10% на первую покупку онлайн – для этого достаточно подписаться на рассылку новостей сайта. Напомним, ранее основательницы проекта Юлия Большакова и Юлия Осипова сняли кампейн в стиле «Мечтателей» Бертолуччи и создали собственную линию одежды Subbota label.
Фото: subbotastore.ru
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