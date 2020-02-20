18+

Subbota Showroom запустили интернет-магазин – и анонсировали скидки на любимые бренды до 70%

Петербургский магазин Subbota Showroom (или secret fashion place, как называют проект его основательницы Юлия Большакова и Юлия Осипова) запустил сайт. Теперь вещи Alina Komarovskaia, Luda Nikishina, Sofia Zharova, Hatfield и других брендов можно купить не только на Большой Конюшенной, 1, но и онлайн. 

  • Шуба, 79 650 рублей (вместо 159 300 рублей)

  • Джемпер с декольте, 8 400 рублей (вместо 14 000 рублей)

  • Клетчатый свитшот, 6 300 рублей (вместо 10 500 рублей)

  • Блуза, 6 800 рублей (вместо 8 500 рублей)

  • Велосипедки, 1 500 рублей (вместо 3 000 рублей)

  • Пальто с ремнем, 55 000 рублей

  • Джинсы, 15 300 рублей

В рамках запуска команда Subbota Showroom анонсировала скидки до 70% на ряд брендов и скидку 10% на первую покупку онлайн – для этого достаточно подписаться на рассылку новостей сайта. Напомним, ранее основательницы проекта Юлия Большакова и Юлия Осипова сняли кампейн в стиле «Мечтателей» Бертолуччи и создали собственную линию одежды Subbota label

Фото: subbotastore.ru

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты