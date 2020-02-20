30 головных уборов, которые не захочется снимать

Cocoshnik и Hatfield – петербургские бренды, стоящие на страже переосмысления головных уборов. Для них шляпа – не аксессуар-атавизм, а обязательная деталь гардероба. Классические варианты шапок, шарфов и кепок предлагают Levi's, Reserved, выпустившие недавно коллекцию одежды для будущих мам, и Lacoste – они нужны всегда и везде.

Фото: архивы пресс-служб

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