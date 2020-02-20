В Петербурге головной убор – вещь первой необходимости: постоянный ветер и изменчивая погода вынуждают без шапки, балаклавы или платка из дома не выходить. Мы собрали 30 вариантов (их легко найти в магазинах города!), которые отлично сидят, согревают и радуют глаз.
30 головных уборов, которые не захочется снимать
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Панама Burberry, 29 950 рублей (ДЛТ)
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Капюшон Erma, 8 200 рублей (Subbota Showroom)
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Берет Coccinelle, 9 500 рублей (Универмаг «Московский»)
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Шляпа Cocoshnik, 10 000 рублей (Cocoshnik)
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Платок Emporio Armani, 5 999 рублей («Кенгуру»)
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Меховая шапка UShatava, 950 рублей (UShatava)
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Косынка «Уста к устам», 3 200 рублей («Уста к устам»)
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Балаклава Novaya, 4 800 рублей (Novaya)
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Шерстяная шляпа Reserved, 1 699 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Вязаная шапка Lacoste, 2 786 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Бренд Novaya переосмыслил балаклаву и создал модель-трансформер в небесно-голубом цвете, а марка Erma (представлена в магазине Subbota Showroom, который на днях запустил интернет-магазин) придумала съемный капюшон – его можно надевать поверх куртки, у которой его нет. Must have сезона (и уже не первый год) – панамы: самые интересные варианты были обнаружены у Burberry и Gucci.
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Косынка Erma, 6 200 рублей (Subbota Showroom)
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Шляпа Hatfield Dirty Rose, 8 393 рублей (Hatfield)
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Платок Fraas, 2 100 рублей (Универмаг «Московский»)
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Шляпа Terekhov, 35 900 рублей (Babochka)
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Шляпа Polo Ralph Lauren, 10 950 рублей (ДЛТ)
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Шапка с принтом и вуалью Bernstock Speirs, 2 750 рублей (Au Pont Rouge)
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Кепка Levi's х Hello Kitty, 2 500 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Вязаная кепка Novaya, 4 800 рублей (Novaya)
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Чепчик «Уста к устам», 2 900 рублей («Уста к устам»)
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Бейсболка Reserved, 799 рублей (ТРЦ «Галерея»)
«Уста к устам» сделали чепчик для взрослых, которые скучают по детству (кажется, именно такие надевала на нас мама, отправляя на прогулку), а Bernstock Speirs – шапку с вуалью для тех, кто не определился со стилем и хочет все и сразу. Polo Ralph Lauren показали ремейк походной шляпы – в ней впору отправляться не за грибами, а на коктейль в ДЛТ (там же можно ее и купить!).
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Шляпа Gucci GG Flora, 20 500 рублей (Babochka)
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Берет Burberry, 16 600 рублей (ДЛТ)
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Шляпа Hatfield Moriarty vol.2, 21 000 рублей (Hatfield)
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Шапка Levi's, 1 700 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Платок Tommy Hilfiger, 3 990 рублей (Универмаг «Московский»)
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Шляпа Cocoshnik, 10 000 рублей (Cocoshnik)
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Балаклава Off-White, 12 650 рублей (ДЛТ)
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Вязаная шапка с отворотом UShatava, 1 500 рублей (UShatava)
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Косынка Sol, 11 800 рублей (Subbota Showroom)
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Шляпа Monnalisa, 5 999 рублей («Кенгуру»)
Cocoshnik и Hatfield – петербургские бренды, стоящие на страже переосмысления головных уборов. Для них шляпа – не аксессуар-атавизм, а обязательная деталь гардероба. Классические варианты шапок, шарфов и кепок предлагают Levi's, Reserved, выпустившие недавно коллекцию одежды для будущих мам, и Lacoste – они нужны всегда и везде.
Фото: архивы пресс-служб
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